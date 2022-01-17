В редакцию «Кур’ера» поступило за последние дни два звонка от жителей деревень Строхово и Нежевка Слуцкого района. Сельчане жаловались на отсутствие освещения. Мы связались с местной исполнительной властью, чтобы узнать, когда проблема будет решена.

В Строхово нет света на улице Лесной

Александр Павлович, житель деревни Строхово, позвонил в редакцию в пятницу, 14 января. «У нас в посёлке проблема с уличным освещением. На половине посёлка свет горит, на половине — нет, — сказал он. — На улице Лесной он пропал после Нового года. Звонили мы в аварийную службу электросетей — свет сделали. Два дня погорел — и опять нет. Я сегодня утром на автобус пошёл, чтобы поехать в Слуцк, — там темень, можно и шею свернуть. Позвонил опять по номеру 144, но они заявку не приняли, вроде как оплаты нет. А мы-то тут при чём? Как жить-то? Нам, что ли, до 9 утра не выходить из дома и после шести тоже на улице не появляться?»

Леонид Казак, председатель Первомайского сельисполкома, сказал, что в сельисполком с этой проблемой жители не обращались. «Дело в том, что там была проблема со светом после дождей. Но вроде всё починили. Погода такая страшная была. Может, опять из-за погоды. Я помечу и свяжусь с электриками», — сказал руководитель.

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В Нежевке не освещается пешеходный переход

«У нас нет света на остановке автобуса, а рядом — пешеходный переход. Сколько раз писали, как сбивают на пешеходных переходах в темноте, — сказал Иван Сергеевич, житель деревни Нежевка. — Фонарь стоит, но не работает. Света нет с осени. В сельсовет звонили, нам отвечают, что в заявку включили. Включили, а света так и нет. Пусть обратят внимание».

Вот как пояснил ситуацию Сергей Вишневский, председатель Исернского сельисполкома: «Начало года. Пока выделятся деньги. По графику служба приезжает к нам раз в месяц и устраняет все неполадки. Была в конце прошлого году заявка, они приехали, заменили лампу. Погорела буквально два дня. Не могу сказать, что она перегорела, потому что её там нет, может, её разбили. Я сам лично контролирую работы. Когда поступила следующая заявка, то электрики уже проехали. На январь нам график пока не приходил. Должны быть выделены средства райисполкомом. Пусть жители деревни подождут. Это не только у них такая ситуация. В Гуляево по улице Садовой нет света. Мы всё в заявки включаем и отдаём в электросети. В январе мы ожидаем приезда ремонтной бригады и восстановления освещения».

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