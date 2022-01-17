Каждая пятая пара молодожёнов, расписавшаяся в Слуцком ЗАГСе в 2021 году, познакомилась в интернете, столько же пар состоялось благодаря случайной встрече, а каждую шестую — познакомили друзья. «Кур’ер» весь год публиковал фото молодожёнов и их рассказы о знакомствах. Сейчас мы выбрали шесть интересных предложений руки и сердца.

1. Андрей и Кристина Кривошей

Молодожёны познакомились на новогоднем корпоративе в Молодёжном центре. Кристина там работала, а Андрей был гостем.

Предложение Андрей сделал в день рождения Кристины. После банкета в минском ресторане они поднялись на панорамную площадку на крыше ресторана. «Я уже была уставшая, не ожидала такого поворота событий, но ответила громким «Да!», которое слышал весь Минск», — рассказала Кристина.

2. Сергей и Алина Пахарь

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Молодожёны познакомились в лаунж-баре «Мята». Алина отдыхала там с подругой, а Сергей с другом зашёл купить кока-колу. Девушка решила подойти к парням и познакомиться.

Предложение Сергей сделал тоже благодаря кока-коле. Он пошёл в магазин якобы за ней, а вернулся с кольцом и напитком. «Я была удивлена, это было неожиданно, и я заплакала. Нас кока-кола сблизила», — говорила невеста.

3. Алексей и Алина Красуцкие

Алексей и Алина познакомились в социальных сетях. «Лёша лайкнул мою фотографию, а я добавила его в друзья», — рассказывала Алина. В реальной жизни будущие супруги впервые встретились в Минске и прогулялись по Немиге.

Предложение Алексей сделал дома — с цветами и кольцом. А в самый ответственный момент из коробки, которая стояла посреди комнаты, вылетели воздушные шары с надписью «Скажи ДА!».

4. Сергей Филанович и Дарья Арефьева

Молодожёны познакомились во время туристической поездки, после которой они обменялись контактами и продолжили общение.

Чтобы сделать предложение, Сергей арендовал самолёт в частном аэропорту и привёз туда Дарью.

На высоте 1 километр молодой человек предло­жил своей девушке выйти замуж. «Идея была такой, что на высоте у Дарьи не было других вари­ан­тов, кроме как ответить «Да!», — пошутил Сергей.

5. Вячеслав Корень и Елена Апанович

Супруги познакомились в одном из кафе Слуцка. «Я отдыхала там со своими подругами, и вдруг к нам подошёл Вячеслав с другом. Слово за слово – и мы познакомились», — рассказала Елена.

Предложение Вячеслав сделал 14 февраля, в День всех влюблённых. Зная, что Елена очень любит бургеры, он заранее подложил коробочку с кольцом в микроволновку. Елена открыла её, чтобы разогреть бургер, а там — кольцо.

6. Максим и Алина Мазуркевич

Молодожёны познакомились в интернете. В то время Максим служил в армии, и молодым людям оставалось только переписываться. Но Алина решилась приехать к парню в воинскую часть, после чего у ребят нача­лись отношения. Предложение Максим сделал во время вечерней прогулки. Он подарил Алине букет роз и кольцо, а друзья включили фары автомобилей, которые заранее выставили вокруг места действия. Финальным аккордом стал фейерверк.

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