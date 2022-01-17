В воскресенье, 16 января, житель Слуцка купил живых карпов. Когда чистил чешую, увидел, что карпы с «пассажирами» — червяками, таившимися под чешуёй. Насчитал 9 штук. Рыбу пришлось выбросить.

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СПРАВКА. Паразиты в рыбе встречаются часто. Некоторые источники утверждают, что примерно 90% всех особей, обитающих в пресной и морской воде, поражены разными видами паразитов. Это обусловлено особенностями рациона рыб. Некоторые из этих паразитов не вызывают у человека ничего, сильнее изжоги, другие — несут прямую угрозу нашему здоровью.

Зная, что в рыбе могут находиться различные паразиты, следует придерживаться технологии приготовления, подвергая рыбу термической обработке. К таким технологиям относится:

варка,

жарка,

горячее копчение,

глубокий посол,

глубокое замораживание.

Если вы заметили некачественный продукт, следует заморозить рыбу и при первой возможности обратиться к продавцу за разъяснениями.