Зимой повышается риск возникновения пожара в домах. Это связано не только с тем, что люди начинают топить печи. Отсутствие отопления или недостаток тепла заставляет искать дополнительные источники обогрева. Чаще всего используются электрообогреватели. Что ещё представляет опасность и как её избежать, «Кур’еру» рассказали в МРО Госэнергогазнадзора.



Основные причины пожара

Очень часто причинами пожара служат самодельные нагревательные устройства, собранные умельцами «на коленке» без всяких элементов защиты и с нарушениями всех норм.

Также к плачевным последствиям могут привести неисправные электроприборы. Повреждение изоляции питающего кабеля или внутренние повреждения нагревательных элементов вызывают искрение, перегрев оборудования и впоследствии возгорание.

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Чтобы этого избежать, перед каждым включением оборудования его нужно осмотреть на возможные повреждения. Уделить внимание изоляции питающего кабеля, особенно в зоне его выхода из прибора и около штепсельной вилки. На поверхности изоляции не должно быть растрескиваний и повреждений. Около контактов самой вилки не должно быть оплавлений и подгораний.

При включении вилки в розетку ничего не должно искрить, а аппарат должен работать без лишнего шума и перебоев в работе.

Если пробки «выбило»

Владельцы обогревателей должны насторожиться, если при включении прибора в сеть свет начинает моргать или автоматические выключатели или пробки «выбило». Это свидетельствует о том, что устройство неисправно, требуется его ремонт либо замена.

Если же автоматические выключатели сработали через некоторое время, это свидетельствует о том, что электропроводка не выдерживает нагрузки и это может стать причиной возгорания. К этому может привести и одновременное включение в сеть нескольких мощных электроприборов.

Не менее тревожный симптом – запах горелого либо плавящегося пластика. Это могут гореть проводка, шнур питания агрегата или его функциональные внутренние элементы.

Что делать

В перечисленных случаях необходимо:

обесточить прибор,

по возможности вынуть вилку из розетки. Если это опасно, то лучше всего обесточить питающую линию в щитке, отключив автоматические выключатели или вывернув пробки.

Для повышения уровня электробезопасности при прокладке электропроводки или её замене нужно отдавать предпочтение современным устройствам с автоматическим отключением.

Устройство защитного отключения

Практически единственное устройство для защиты человека от поражения электрическим током, а зачастую и предотвращения пожара из-за повреждения электрооборудования и электропроводки – это устройство защитного отключения (УЗО).

Основное назначение УЗО — отключить защищаемый участок электропроводки в случае, когда ток пытается найти себе путь, отличный от того, по которому он должен течь в нормальном режиме работы.

Это может быть так называемый «пробой» на корпус, когда из-за повреждения изоляции на корпусе электроприбора возникает опасное напряжение или человек касается повреждённого участка и попадает под напряжение. Также УЗО срабатывает, когда изоляция электропроводки теряет свои свойства и появляется так называемый «ток утечки», из-за которого может возникнуть пожар.

Дифференциальный автомат

Сейчас выпускаются устройства, которые совмещают в себе функции УЗО и автоматического выключателя, то есть защищают как человека от поражения электрическим током, так и электропроводку — от короткого замыкания и перегрузки. Называется это устройство дифференциальный автомат или дифавтомат.