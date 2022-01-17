Эпидемиологи ищут сходство между гриппом и COVID-19, чтобы понять, когда закончится пандемия коронавируса

Грипп как массовая болезнь был известен ещё в древние времена. Первая документально зафиксированная пандемия гриппа, унёсшая много жизней, случилась в 1580 году. За последние 100 лет было зафиксировано около 10 пандемий гриппа.

Самая крупная — «испанка» (испанский грипп) — случилась в 1918 году.

Потери самой крупной пандемии

Повторные всплески заболевания произошли в 1918-1919 годах и 1919-1920 годах и поразили тех, кто не заболел во время первого пика. Потери были ужасающие: как минимум от «испанки» умерло 20 миллионов человек. Однако, по некоторым данным, эта цифра достигла 40-100 миллионов. Серьёзно пострадало 30% населения земного шара, не менее 550 миллионов человек.

Как действовала «испанка»

Смерть наступала крайне быстро. Человек мог быть ещё абсолютно здоров утром, к полудню он заболевал и умирал к ночи. Те же, кто не умер в первые дни, часто умирали от осложнений, вызванных гриппом, например, пневмонии. Необычной особенностью «испанки» было то, что она часто поражала молодых людей.

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Изучение вируса гриппа

С тех пор пандемии возникали регулярно и всегда поражали миллионы людей.

С 1940 года появилась возможность активно изучать вирус гриппа и его свойства. С тех пор в изучении гриппа был сделан большой шаг вперёд. Была открыта его способность к мутациям, а также выявлены все участки вируса, способные к изменчивости. Самым важным открытием стало создание вакцины против гриппа.

Вакцинация — единственный метод защиты

Сегодня уже доказано, что единственным методом специфической профилактики гриппа является вакцинация. Введение в организм вакцины не может вызвать заболевание, но путём выработки защитных антител стимулирует иммунную систему

для борьбы с инфекцией.

Состав современных вакцин ежегодно изменяется в соответствии с мутациями вируса для максимального совпадения с циркулирующими штаммами. Вакцина защищает одновременно от нескольких (3-4) типов вируса в 90% случаев. Эффективность прививок от гриппа несравненно выше всех неспецифических медицинских препаратов, которые нужно принимать в течение нескольких месяцев:

иммуностимуляторов, витаминов, гомеопатических средств.

Специалисты единодушны в том, что вакцины по-прежнему остаются первой и наиболее действенной линией обороны в профилактике гриппа. Именно вакцинация против гриппа позволила предотвратить повторение пандемии, болезнь регистрируется в худшем случае в виде эпидемических всплесков.

«Испанка» и COVID-19

Говорят, что история повторяется, двигаясь по спирали. Учёные проводят параллели между «испанкой» и ковидом, пытаясь найти ответы на главный вопрос: когда же, наконец, эпидемия закончится. Три волны испанского гриппа, можно сказать, вплоть до месяцев повторяют и нынешние «ковидные» волны.

Сразу после начала эпидемии COVID-19 учёные стали искать сходство с «испанкой», которая длилась с января 1918 по 1920 год. Это сходство начинается со сходства возбудителей. И грипп, и коронавирус объединяют РНК-вирусы, «перепрыгнувшие» на человека от животных. Общий механизм передачи среди людей — воздушно-капельный.

Как возникали «волны испанки»

В целом за двадцатый век было отмечено четыре пандемии гриппа. «Испанка» была наиболее сильной. Болезнь пришла из Северного Китая в январе 1918 года, набрала силу в США, откуда с военнослужащими перебралась в Европу. Весной 1918 года

Европа оказалась полностью под властью болезни.

После нескольких месяцев перерыва мир накрыла вторая волна пандемии. Вторая волна пришла в конце августа — начале сентября 1918 года с западного побережья Африки. Вероятно, именно вследствие циркуляции вируса среди африканского населения ощутимо выросла вирулентность (степень способности вируса заражать организм — прим. редакции) вируса. Её особенностью было меньшее число заболевших, но более тяжёлое течение болезни, массовые осложнения, значительно выросла смертность. «Испанка» во вторую волну достигла России.

К октябрю 1918 года пандемия достигла максимального размаха. Почти половина населения земного шара была охвачена «испанкой», при этом смертность от неё составляла 3 – 6%. В декабре 1918 года в целом пандемия спадает, но в феврале – марте 1919 года приходит третья волна, которая охватила Австралию, Новую Каледонию, Мадагаскар и другие страны.

Таким образом, пандемия «испанки» прокатилась тремя волнами:

Первая «лёгкая» волна весны 1918 года. После неё вирус мутировал и смог передаваться быстрее.

Вторая «тяжёлая» волна — осень 1918 года.

Третья «лёгкая» волна — весна 1919 года.

В отдельных регионах регистрировали и четвёртую волну, хотя в некоторых случаях её называют «эпидемическим хвостом».

Лишь в 1920 году пандемия прекратилась. «Испанка» исчезла сама собой.

«Волны» коронавируса

Аналогичную волнообразность сейчас повторяет коронавирус. В 2020 году первая волна также началась весной, затем последовала катастрофическая вторая осенняя волна. Спад наблюдался в конце декабря и, следуя «испанскому сценарию», весной 2021-го пришла третья волна.

Но значит ли это, что ковид, как испанка, может исчезнуть сам по себе? Проводя параллели между историческими фактами возникновения распространения прошлых пандемий гриппа и нынешних COVID-19 напрашивается вывод, что единственно правильный путь в борьбе с болезнью – вакцинация, которая как «оружие» в противодействии инфекциям проверена во времени.

«История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков», — так говорил Василий Ключевский, известный русский историк.

Материал подготовлен Сергеем Басолыго, врачом-гигиенистом, заведующим отделением общественного здоровья Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии.