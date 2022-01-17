На этой неделе есть повод запастись крещенской водой, стимулировать детей сделать собственное изобретение. Есть Дни сыра и попкорна, а также День почерка. На этой неделе поздравляем спасателей и военных инженеров.

Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на этой неделе, какие интересные даты есть в истории страны, об этом расскажет календарь дат. Читайте обзор «Кур’ера».

17 января — День детских изобретений. Знаете ли вы, что объединяет водные лыжи, меховые наушники, фруктовое мороженое на палочке и шрифт Брайля? Все эти очевидные сегодня предметы были изобретены детьми. Можно перечислять детские изобретения бесконечно, вспоминая и перчатки без пальцев, и бумажный пакет с квадратным дном, и калькулятор, — всё это принесли в нашу жизнь гениальные умы юных изобретателей.

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18 января — Крещенский сочельник. Слово «сочельник» произошло от «сочиво» – обрядовое блюдо из размоченных зёрен риса или пшеницы, с добавлением мёда, орехов, изюма, мака, кураги, семян льна, которое принято готовить в этот день. 18 января в храмах проводятся богослужения и освящение воды. Прихожане совершают таинство причащения крещенской водой. Люди приносят из храмов домой освящённую воду и окропляют ею дом. Крещенскую воду хранят весь год. Она обладает целебными свойствами: оберегает жилище от нечистой силы и способна вылечить от тяжёлых недугов.

19 января — Крещение Господне, или Богоявление. Слово «крещаю», «крещу» в переводе с греческого означает «погружаю в воду». Нельзя понять смысла и важности крещения, не уяснив прежде символического и реального значения воды в Ветхом Завете. Вода — начало жизни. Крещение Иоанново было символическим и означало, что как тело омывается и очищается водой, так и душа человека, кающегося и уверовавшего в Спасителя, будет очищена от всех грехов Христом.

19 января — День спасателя Беларуси. Установлен в Беларуси в 2000 году. Белорусская служба спасения сегодня — это около тысячи боевых подразделений, на вооружении которых находится более 6000 единиц техники. Сегодня в структуре МЧС Беларуси созданы и функционируют 17 специальных служб, в том числе службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, химической и радиационной безопасности, инженерных работ, водолазная, медицинская, взрывотехническая, авиационная, поисково-спасательная, парашютно-десантная, понтонная, кинологическая и другие.

20 января — Всемирный день любителей сыра. По разным оценкам, существует от 800 до 2000 сортов сыра. Среди наиболее известных сортов сыра, признанных во всём мире, непременно присутствуют Пармезан, Горгондзола, Эмменталь, Дор Блю, Рокфор, Чеддер, Камамбер, Бри, Фета, Моцарелла, Стилтон. В Слуцке зародился орден любителей сыра, которые называют себя БЕЛОУсами. А варил такой особый сыр знаменитый сыродел ЯСЬ БЕЛОУС.

21 января — День инженерных войск в Беларуси. Установлен в 1998 года. В состав инженерных войск Вооружённых Сил Беларуси вошёл ряд воинских частей, удостоенных в годы Великой Отечественной войны звания гвардейских, имеющих почётные наименования и награждённых боевыми орденами. Значительный вклад внесли инженерные войска и в ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

22 января — День рождения воздушной кукурузы. 392 года назад Европа открыла для себя свойства зёрен кукурузы разрываться под воздействием высоких температур. В 1885 году в Чикаго была изобретена первая машина для приготовления попкорна, а спустя столетие появилась воздушная кукуруза для микроволновок. Не каждый сорт этого растения подходит для приготовления попкорна, а только специальный. Он так и называется – «взрывающийся».

23 января — День ручного письма (День почерка). Современные технологии в виде телефонов, компьютеров, планшетов с функциями смайлов, Т9 вытесняют «моду» писать что-то от руки. Хотя письмо, написанное от руки, передаёт абоненту частичку души и энергии пишущего. По почерку можно узнать характер личности, её сильные и слабые стороны. Графология считается одной из важнейших наук, способной только по ручному письму определить индивидуальные способности человека.