В Министерстве здравоохранения утвердили новые временные рекомендации для медиков‚ как оказывать помощь пациентам в возрасте до 18 лет с инфекцией COVID-19‚ сообщает пресс-служба ведовства.
В рекомендациях для специалистов говорится, что симптомы инфекции COVID-19 у детей почти такие же‚ как у взрослых.
Наиболее частые симптомы — лихорадка и кашель.
Из других — могут наблюдаться:
- миалгия (боль в мышцах. — Прим.ред.);
- ринорея (насморк. — Прим.ред.);
- головная боль;
- тошнота/рвота;
- боли в животе;
- диарея;
- потеря запаха или вкуса;
- одышка.
У детей чаще регистрируются:
- желудочно-кишечные симптомы;
- конъюнктивит (воспаление слизистой оболочки глаза. — Прим.ред.);
- ларингит (воспаление слизистых оболочек гортани. — Прим.ред.);
- фебрильные судороги (судороги, возникающие у детей при повышенной температуре. — Прим.ред.).
Желудочно-кишечные симптомы могут проявляться без наличия респираторных симптомов. Возможны неспецифические кожные проявления.
У большинства детей инфекция COVID-19 протекает бессимптомно либо в лёгкой или среднетяжёлой форме клинического течения инфекции COVID-19 и заканчивается выздоровлением в течение одной-двух недель.
Тем не менее возможно также и тяжёлое течение инфекции. Тяжесть течения инфекции COVID-19 у детей зависит от возраста и наличия факторов риска.
Для детей в возрасте до 9 лет характерны более лёгкие клинические проявления, редко регистрируются одышка и потеря запаха или вкуса.
У детей 10 лет и старше проявления могут быть более выраженными и продолжительными.
У детей первого года жизни обычно наблюдается:
- только повышение температуры с лёгкими респираторными симптомами, как при других острых респираторных вирусных инфекциях, включая грипп;
- общие проявления — вялость и отказ от еды.