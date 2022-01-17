В Министерстве здравоохранения утвердили новые временные рекомендации для медиков‚ как оказывать помощь пациентам в возрасте до 18 лет с инфекцией COVID-19‚ сообщает пресс-служба ведовства.

В рекомендациях для специалистов говорится, что симптомы инфекции COVID-19 у детей почти такие же‚ как у взрослых.

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Наиболее частые симптомы — лихорадка и кашель.

Из других — могут наблюдаться:

миалгия (боль в мышцах. — Прим.ред.);

ринорея (насморк. — Прим.ред.);

головная боль;

тошнота/рвота;

боли в животе;

диарея;

потеря запаха или вкуса;

одышка.

У детей чаще регистрируются:

желудочно-кишечные симптомы;

конъюнктивит (воспаление слизистой оболочки глаза. — Прим.ред.);

ларингит (воспаление слизистых оболочек гортани. — Прим.ред.);

фебрильные судороги (судороги, возникающие у детей при повышенной температуре. — Прим.ред.).

Желудочно-кишечные симптомы могут проявляться без наличия респираторных симптомов. Возможны неспецифические кожные проявления.

У большинства детей инфекция COVID-19 протекает бессимптомно либо в лёгкой или среднетяжёлой форме клинического течения инфекции COVID-19 и заканчивается выздоровлением в течение одной-двух недель.

Тем не менее возможно также и тяжёлое течение инфекции. Тяжесть течения инфекции COVID-19 у детей зависит от возраста и наличия факторов риска.

Для детей в возрасте до 9 лет характерны более лёгкие клинические проявления, редко регистрируются одышка и потеря запаха или вкуса.

У детей 10 лет и старше проявления могут быть более выраженными и продолжительными.

У детей первого года жизни обычно наблюдается: