«Зоошанс» приехал в Слуцк, чтобы бесплатно стерилизовать дюжину бездомных котов и одну собачку

По договорённости с группой волонтёров из Слуцка @hvostikiby в наш город приехала передвижная операционная благотворительного объединения «ЗООшанс» из Минска. За весь понедельник, 17 января, они стерилизуют 12 кошек и 1 собаку.

Все животные — уличные, только три кошки живут сейчас на передержке. На момент публикации работа продолжается.

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Что это за операционная

В этом году спонсоры и волонтёры помогли благотворительному объединению «ЗООшанс» приобрести мобильную операционную. Как рассказала «Кур’еру» волонтёр из Минска Юлия, машина только недавно начала работать. На ней «ЗООшанс» выполняет свою программу по стерилизации бездомных животных ОСВВ (Отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск). В операционной работают специалисты из разных ветеринарных клиник.

Как «ЗООшанс» стерилизует бездомных животных

Как объяснила Юлия, «ЗООшанс» договаривается с волонтёрами из какого-либо города, и те заранее организуют приезд мобильной операционной: отвечают за доставку животных, за то, чтобы было парковочное место, доступ к воде. Также местные организаторы находят место, где стерилизованное животное может в тепле и покое отойти от наркоза.

Что в Слуцке

В Слуцке этой работой занимались Анастасия Туровец и группа @hvostikiby. Анастасия рассказала «Кур’еру», что в «ЗООшансе» ей заранее сообщили, сколько животных могут принять за день. Тогда она организовала неравнодушных людей, которые отловили 9 бездомных кошек и одну собачку. Ещё троих бездомных кошек привезли с временной передержки.

Пока готовилась публикация, Анастасия сообщила «Кур’еру»: «Двум кошкам, которые живут во дворах в 11-м городке, сегодняшние операции спасли жизнь. Оказалось, что у одной кошки была киста, а у другой — воспалительный процесс в матке. Врач сказал, что если бы не стерилизация, то животные умерли бы через пару дней».

Платно или бесплатно

Волонтёры и неравнодушные люди, которые приносят животных в мобильную операционную, ничего не платят. Но, конечно, сам «ЗООшанс» на эту программу тратит средства со своего расчётного счёта (на услуги ветеринаров и прочее). Этот счёт формируется на пожертвования. Как помочь «ЗООшансу», можно почитать на их сайте.

Почему нужно стерилизовать не только бездомных, но и домашних животных

Каждая кошка или кот за три года может произвести на свет около 400 потомков, многие из которых станут бездомными или погибнут.

Стерилизованные животные живут в среднем на 5 лет больше.

Они реже проявляют агрессию, перестают метить и гадить.

У них ниже риск раковых заболеваний.

Они не испытывают тягу к побегам.

«Хочешь, чтобы стало меньше бездомных, — стерилизуй домашнего», — призывают волонтёры.