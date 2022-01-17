СФК «Слуцк» на своей странице во «ВКонтакте» в понедельник, 17 января, сообщил, что команду покидает 36-летний Игорь Бобко, полузащитник. Он играл в «Слуцке» с 2011 года, был капитаном команды. Вместе с ним клуб «поднялся» из второй лиги в высшую. Всего Бобко сыграл за «Слуцк» более 250 матчей.

В беседе с корреспондентом «Кур’ера» Игорь сказал, что пока не решил, чем будет дальше заниматься и останется ли в сфере футбола. Сейчас он планирует поехать в Барановичи к своей семье.

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Интервью Игоря Бобко «Кур’еру» можно посмотреть здесь: