Как в Слуцке я купил хлеб из будущего

16 января после 16 часов мне удалось купить «Багач» с семечками производства Солигорского хлебозавода. Судя по этикетке, магазин может доставлять хлеб из будущего.

Или кто-то, имея машину времени, берёт хлеб из будущего. Очень волнуюсь. Не будет ли в будущем хлебной голодовки, если завтрашний хлеб мы уже съедаем сегодня?

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Эта новость написана для рубрики «Народные новости». Она была прислана в воскресенье, 16 января.

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