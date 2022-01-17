«Белтелекому» разрешили стать сотовым оператором

Министерство связи и информатизации внесло изменения в лицензию в области связи, выданную РУП «Белтелеком», согласно которым с 17 января 2022 года предприятие получило право оказывать услуги сотовой подвижной электросвязи. Об этом сообщается на сайте министерства.

В сообщении говорится, что выход на рынок услуг сотовой связи будет содействовать дальнейшему успешному развитию РУП «Белтелеком», ускорит решение проблемы «цифрового неравенства» по доступу к современным услугам электросвязи городского и сельского населения, создаст новые возможности для оказания потенциальным абонентам востребованных «конвергентных услуг», когда в одном пакете услуг совмещаются традиционные услуги стационарной связи (телефон, доступ в сеть Интернет, телевидение) и сотовой подвижной электросвязи.

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Оказание услуг мобильной связи четвёртого поколения «Белтелекомом» будет развиваться в рамках заключённого договора с инфраструктурным оператором сети LTE.