В Солигорске 15 января прошёл 8-й Молодёжный бал. Как всегда, его организатором стал Антон Гапанович — знаток бальных танцев, а также группа православной молодёжи прихода храма Святителя Николая Чудотворца.

Первая часть праздника прошла на сцене Центра творчества детей. Церковный хор под управлением регента Оксаны Ворониной, пел как светские, так и церковные произведения, а настоятель храма порадовал присутствующих своим чистым басом. Артисты исполнили разные танцы: современные, бальные и народные.

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Бал продолжился продолжилась в холле возле рождественской ёлки. Танцоры показали образцы молодежных танцев: от бальных до современных.

Антон Гапанович призвал активнее участвовать в танцевальных вечерах. Он отметил, что за восемь лет, благодаря занятиям бальными танцами, познакомились и создали семьи две пары солигорчан. Он вручил им подарки.