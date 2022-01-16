Врач-эндокринолог рассказала, почему после коронавируса возникают проблемы с поджелудочной, щитовидкой и гормонами

Российский врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина рассказала об эндокринных нарушениях после COVID, сообщает «Спутник».

Она отметила, что жалобы пациентов на ухудшение самочувствия после коронавирусной инфекции — утомляемость, набор веса, выпадение волос и другие — обусловлены эндокринными нарушениями.

«Любой вирус, любая инфекция могут повлиять на работу эндокринной системы, и коронавирус не исключение. Уже показано, что нарушение функций щитовидной железы встречается чаще по сравнению с тем же гриппом. Первый орган, который поражает коронавирус, — это поджелудочная железа. При коронавирусе (и особенно это характерно для дельта-штамма) фактически у каждого второго пациента мы видим воспаление поджелудочной железы, то есть панкреатит. Часто страдает в том числе и регулирование углеводного обмена, то есть выработка инсулина», ― сказала Ладыгина.

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Проблемы с поджелудочной

По её словам, коронавирус может либо переводить преддиабет в диабет, либо вызывать вновь возникшее нарушение углеводного обмена.

«К сожалению, когда лечим от коронавирусной инфекции, мы вынуждены применять препараты, в том числе гормональные, которые ухудшают чувствительность к инсулину, повышают сахар в крови. Получается замкнутый круг — повышенный уровень сахара, инсулина, повышенный аппетит, люди мало двигаются. Всё это приводит к набору веса и ещё большему повышению сахара», ― пояснила эндокринолог.

Щитовидка у женщин

Она подчеркнула, что чаще всего при коронавирусе щитовидная железа страдает у женщин.

«У лиц, имеющих генетическую предрасположенность к аутоиммунному заболеванию щитовидной железы, чаще всего после коронавируса возникает подострый тиреоидит. Он сопровождается болями в области шеи, бывает, возникает и без болей, затем начинается разрушение клеточек щитовидной железы, гормоны выходят в кровь. Всё это сопровождается сердцебиением, избыточной потливостью, могут быть общая слабость, тревога, одышка. Затем они могут смениться недостаточной функцией щитовидной железы, слабостью, зябкостью. Проверить это просто — надо сдать анализ на тиреотропный гормон и просто быть внимательнее к себе», ― отметила медик.

Бунт гормонов

По словам Ладыгиной, при коронавирусной инфекции также поражаются гипофиз и надпочечники.

«Это более редкая патология, чем нарушение углеводного обмена, однако о ней могут свидетельствовать такие симптомы, как общая слабость, пониженное артериальное давление, отсутствие аппетита, боли в суставах. Поэтому, если вам назначали гормоны во время лечения от COVID, следует внимательнее относиться после их отмены к этим симптомам. Бывает, мы временно вынуждены продолжать принимать гормоны в небольших дозах, чтобы собственные надпочечники восстановились», — сказала Ладыгина.