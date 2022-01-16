Шесть лет подряд температура мирового океана ставит рекорды, и последний год не стал исключением. В своём отчёте об этом говорит международная группа экспертов, включающая в себя 23 сотрудника 14 различных институтов.

Температура мирового океана является одним из основных показателей глобального потепления климата. Учёные следят за ней с 50-х годов прошлого века. Учёные отмечают, что теплосодержание океана растёт во всём мире.

Ситуация особенно ухудшилась за последний год. Водный слой толщиной 2 километра поглотил на 14 зеттаджоулей больше тепла, чем в 2020 году.

Этот показатель в 145 раз превышает количество энергии, которое было произведено во всём мире в 2020 году. К слову, за год всё человечество расходует 0,5 зеттаджоулей энергии.

Повышение температуры мирового океана имеет ряд опасных последствий, которые в конечном итоге могут привести к серьёзным катастрофам, пишет Hi-news.ru.

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Чем опасно повышение температуры океана

Поглощая тепло, океан тем самым стабилизирует температуру на планете. Но, кроме тепла он также поглощает большое количество углекислого газа. В настоящий момент океаны забирают из атмосферы от 20 до 30% от всех выбросов, возникших по вине человека. Недавно я рассказывал, что учёные даже работают над тем, чтобы стимулировать поглощение океаном углерода и тем самым остановить глобальное потепление климата.

Однако, чем выше температура воды в океане, тем меньше углекислого газа он впитывает из атмосферы. Другими словами, чем теплее океан, тем быстрее накапливаются парниковые газы в атмосфере. Соответственно, ускоряется процесс глобального потепления климата.

Вместе с тем потепление воды негативно влияет на экосистему океана. Чем выше её температура, тем меньше содержание кислорода в ней. Поэтому от потепления воды в первую очередь страдают крупные рыбы, которые нуждаются в большом количестве кислорода. В результате глобального потепления климата может исчезнуть анчоус, самая вылавливаемая рыба в мире.

Кроме того, потепление воды влечёт за собой погодные и климатические катаклизмы. Учёные отмечают, что это приводит к увеличению количества штормов, наводнений, аномальных осадков и пр.

«По мере того, как океаны нагреваются, уровень воды повышается. Повышение температуры в океане приводит к возникновению сильных штормов и ураганов, а также увеличению количества осадков», — говорит Лицзин Ченг, ведущий автор исследования.

Почему повышается температура океана

Последнее исследование температуры океана было недавно опубликовано в журнале Advances in Atmospheric Sciences. В нём обобщена информация, полученная из двух мировых источников — Института физики атмосферы (IAP) и Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

В исследовании были учтены факторы, влияющие на естественные региональные вариации температуры, такие как Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Как утверждают учёные, им требуется менее четырёх лет, чтобы отличить антропогенное повышение температуры от естественных волн тепла. Это значительно меньше, чем требовалось тридцать лет назад.

Средняя температура поверхности океана в 2021 году вошла в десятку самых высоких. Однако, как утверждают учёные, она не самая высокая из-за явления Ла-Нинья в тропической части Тихого океана. С одной стороны, это явление сдерживает рост температуры на поверхности океана, но с другой — происходит накопление температуры в нижних слоях.

Моделирование ситуации показало, что рост температуры воды связан с изменениями состава атмосферы в результате деятельности человека. Более того, температура воды будет повышаться и дальше, в результате чего мы станем свидетелями новых рекордов тепла. Это будет происходить до тех пор, пока человечество не добьётся нулевых выбросов.

При этом специалисты отмечают важность мониторинга и понимания взаимосвязи накопления тепла в океане и выбросов углерода. Полученные данные помогут отслеживать достижения целей по смягчению последствий глобального потепления климата.