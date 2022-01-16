Потребительские цены в Беларуси в 2021 году выросли почти на 10%. Это наибольшая инфляция за последние пять лет, пишет «Белорусы и рынок».

Белстат озвучил цифру 9,97%. Рост цен обеспечили продовольственные товары – они за год подорожали на 11,4%. А непродовольственные товары стали дороже на 9,9%, услуги – на 7,6%. Годовой рост цен на социально значимые товары зафиксирован на уровне 9,1%.

Официальный прогноз по инфляции не пересматривался и остался прежним – 5%. Несмотря на значительные усилия властей по сдерживанию цен, прежде всего на социально значимые товары, он превышен фактически в два раза.

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Итоговая инфляция оказалась близка к параметрам, которые в отношении белорусской экономики прогнозировали мировые финансовые институты.

Так, в МВФ ожидали, что потребительские цены за 12 месяцев вырастут на 10,5%, аналогичного мнения придерживались и во Всемирном банке.

Евразийский банк развития озвучивал оценку – «вблизи 10%», и она получилась наиболее верной.

В МАРТ высокие темпы роста цен объясняли разогнавшейся в период постковидного восстановления мировой инфляцией. Однако были и сугубо внутренние причины, например, отмена льгот по НДС в 2021 г. по лекарственным средствам и систематическое повышение регулируемых цен и тарифов.

С 2017 года инфляция не превышала в год 7,4% (данные за 2020 г.).