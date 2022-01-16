Происшествия на выходных: последствия штормового ветра

Из-за сильного ветра в пятницу пострадали 836 населённых пунктов Беларуси и Минск. В Свислочском районе разрушен склад. Ветер повредил кровли 551-го жилого дома, 101 объекта соцкультбыта, 19 производственных и 1234 сельскохозяйственных здания.

Зафиксированы 170 случаев падения деревьев. Повреждены 32 автомобиля. Задержка движения 18 пассажирских и 24 грузовых поездов составила от 11 минут до 3 часов 22 минут.

170 случаев падения деревьев. Повреждены 32 автомобиля. Задержка движения 18 пассажирских и 24 грузовых поездов составила от 11 минут до 3 часов 22 минут. В Минске сорванное ветром покрытие остановки травмировало женщину 1955 года рождения.

Также в Минске на водохранилище Дрозды 15 рыбаков из-за ветра не смогли выйти со льда на берег, их спасал ОСВОД.

В Могилёве сорванными рекламными щитами травмировало мужчину 1973 года рождения и женщину 1990 года рождения. МЧС

В Осиповичах труба котельной из-за ветра лишилась двух третей высоты

В Осиповичах днём в субботу спасателям поступило сообщение, что накануне, в пятницу, сильный ветер наклонил металлическую 41-метровую трубу котельной №1. Работники МЧС демонтировали верхние 28 метров трубы, остальная часть будет использоваться по назначению. Котельную не останавливали, теплоснабжение людей не отключали. МЧС

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В Полоцком районе нашли тело утонувшего мальчика

29 декабря 10-летний и 12-летний мальчик в Полоцком районе катались на тюбинге с берега Двины и провалились в промоину, а потом ушли под лёд. Дети утонули. В воскресенье, 16 января, водолазы ОСВОДа нашли тело старшего мальчика. Поисковые работы продолжаются. БелТА