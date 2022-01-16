Случчанка Лилия рассказала о проблемной ситуации с родителями. Когда её мать вышла на пенсию, то основным её занятием стало приучение отца к порядку. Из -за этого возникают споры и ссоры каждый день. Мать и отец по очереди жалуются дочери друг на друга и выясняют отношения, когда она к ним приходит. Отец говорит, что «мать достала со своей чистотой», а мать плачется, что, «целый день с тряпкой и у плиты, а он, — как барин». Ситуацию комментирует психолог Марина Чижик.

На пенсии занялась домом

«Моему отцу 60, а маме 59 лет. Прожили вместе почти 40 лет. Общаемся всю жизнь хорошо. Мама недавно вышла на пенсию, она была поваром, а отец ещё работает, он — водитель. С тех пор, как мама перестала ходить на работу, дома у них начались у них конфликты, — рассказала Лилия. — Об этом родители рассказывают мне по телефону и, когда прихожу в гости.

Родители по характеру разные, но ведь уживались столько лет вместе. Им некогда было спорить. Оба наработаются, домой придут, поели, — успеть бы передохнуть. Мама, конечно, любит, чтобы всё лежало на своих местах, а папа комфортно чувствует себя и в «бардаке». Но, чтобы спорить из-за каждой крошки, — такого раньше не было.

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В чём жена упрекает мужа

Неубранная одежда, посуда, немытая ванна, снятая не там обувь, не выключенный свет, не убранный стол, крошки на кухне и капли на полу в ванной, брошенные инструменты, не задёрнутые шторы вечером, — это далеко не полный список претензий, которые мама предъявляет папе. Маму злит, что он не убирает за собой, а ещё больше, что он не бежит выполнять её указания. Отец в основном, в бодром расположении духа, от маминых нападок старается просто уйти в другую комнату, включить телевизор. Он говорит ей: «Дай мне отдохнуть».

Дочь — в центре конфликта

Все разговоры с мамой примерно такие: «Представляешь, пришла из магазина, а вся кухня в крошках. Это же невыносимо! Сколько можно свинячить! Мне надоело убирать!» Разговоры с папой выглядят так: «Ты не представляешь, как она меня достала с этим порядком, шагу ступить не даёт! Ей бы только мыть и убирать!» А из другой комнаты кричит мама: «Ты невыносим со своим свинством! Из дома бежать хочется!».

Что с ними делать — не знаю, как объяснить, что не стоит отравлять жизнь из-за мелочей. Мне их и жалко, но и идти туда не хочется, чтобы не слушать споры».

«Выход на пенсию — сложное время»

Почему такие разные люди до сих пор жили вместе — вопрос философский. Скорее всего, у них просто не было времени на бытовые мелочи. Оба работали, а дома хотели отдохнуть и расслабиться.

Мать, уйдя на пенсию, возможно, реализовала свою давнишнюю мечту — навести идеальный порядок в доме. Ведь раньше она не успевала этого делать. Теперь, потратив столько усилий, она ждёт, что её старания будут оценены, и муж поддержит её в этом начинании. Она не учитывает, что ритм жизни у мужа не изменился, а потому не изменились и привычки.

Дочери не стоит вставать на чью-то сторону, стараться принимать родителей такими, какие они есть. Не ополчаться против кого-то или пытаться исправить. Нужно понимать, что звонками о проблемами родители хотят получить внимание. Но так можно добиться только обратного: бесконечное выяснение отношений в присутствии дочери приведёт к тому, что она начнёт избегать родителей.

Дочери можно посоветовать не поддерживать разговоры родителей с жалобами друг на друга. Отвлекать рассказами об интересных событиях в её семье, у внуков.

Выход на пенсию — сложное время для человека. Самое важное — занять свободное время так, чтобы находится в тонусе и получать от времяпрепровождения максимум удовольствия. Дочь может помочь матери найти такое занятие, увлечение, подсказать, что есть в Слуцке для общения и физической активности пенсионеров. Если она любит и умеет готовить, можно предложить ей подключится к соцсетям, завести свой канал и делиться рецептами с пользователями.