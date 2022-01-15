Самое лучшее зимой — это горки и коньки! Но погоды зимней нет. Растаял и каток в Слуцке. В самом конце зимних каникул мама предложила съездить на каток в Солигорск. Моя семья любит такого рода мероприятия, поэтому в этот же день собрались и поехали на машине.

В Солигорске есть крытый каток — и это здорово!

Покататься там можно на своих коньках, и тогда платишь только за входной билет. Но у нас их нет, поэтому брали там напрокат. Для этого нужно иметь паспорт или водительское удостоверение. Билет для взрослого стоит 5 рублей, а для школьника — 3 рубля.

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Мой совет — приходить заранее до начала сеанса, чтобы было время выбрать коньки. Они не в самом лучшем состоянии. Понадобилось много времени, чтобы подобрать нужную пару и хорошо зашнуроваться. Сеанс катания длится 45 минут.

Атмосфера на самом катке была захватывающая. Народу много, звучали новогодние песни, люди наслаждались отдыхом. Время пролетело незаметно. Поездка выдалась отличной.

Как жаль, что у нас нет крытого катка, появится ли он в Слуцке когда-нибудь? В Солигорск ведь не каждый поедет. Думаю, люди с удовольствием посещали его.

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