Все тайны постковидного синдрома

Термин «постковидный синдром» уже внесён в международную классификацию болезней. Он обозначает состояние после перенесённого COVID-19, объясняют эксперты Роспотребнадзора со ссылкой на материалы ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского, пишет Rg.ru.

Уточняется, что диагноз «постковидный синдром» ставится только пациентам, не имеющим других заболеваний. Продолжительность такого состояния может составлять до полугода и даже более. При постковидном синдроме пациенты чаще всего жалуются на одышку, нарушения обоняния и вкуса, утомляемость, раздражительность, расстройства пищеварения.

Все эти симптомы чаще проявляются у пациентов, которые тяжело перенесли ковид или имеют хронические заболевания. Но постковидный синдром проявляется и у молодых пациентов, которые перенесли COVID-19 «буквально на ногах».

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При появлении вышеназванных симптомов в Роспотребнадзоре советуют сразу же обратиться к своему терапевту. Он сможет назначить необходимый курс лечения, а в некоторых случаях и санаторную реабилитацию. «Наши исследования показывают, что абсолютно всем переболевшим коронавирусной инфекцией нужно пройти внеочередную диспансеризацию, даже когда нет явных симптомов. Дело в том, что коронавирус вызывает поражения практически всех органов и систем, сильно страдают сосуды, нередко отмечается тромбообразование, что не всегда сопровождается какими-либо проявлениями. Без правильного лечения в какой-то момент может развиться резкое ухудшение состояния и даже наступить смерть пациента», — предупреждают в Роспотребнадзоре.

Специалисты уточняют, что коронавирус наиболее сильно действует на лёгкие, сердце, сосуды и нервную систему. У многих пациентов отмечаются значительные нарушения когнитивных функций. Проще говоря, человек начинает хуже соображать, более медленно и тяжело выполнять свои трудовые и бытовые обязанности. Также ухудшается пищеварение, снижается активность иммунитета.

Как правило, после перенесённого заболевания возвращение к привычному образу жизни происходит постепенно. Например, хорошие результаты даёт лечебная физкультура с постепенным увеличением физической нагрузки. Необходима сбалансированная диета, которая должна содержать достаточное количество белков, жиров, углеводов, растительной клетчатки, витаминов и минералов. А вот жирное, жареное, алкоголь необходимо исключить из рациона. Часто необходим индивидуальный подбор питания с учётом нарушений функции желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы. Нередко после ковида у людей начинают выпадать волосы. Остановить этот процесс поможет приём цинка и селена. Нередко необходима терапия препаратами железа.

Восстановить микрофлору кишечника поможет регулярное употребление натуральных кисломолочных продуктов, фруктов и овощей. Для восстановления памяти рекомендуется разгадывание кроссвордов, запоминание стихов или текстов. Некоторым пациентам могут понадобиться специальные препараты для улучшения мозгового кровоснабжения и функции нейронов. Для того, чтобы восстановить нервную систему, нужны регулярные прогулки на свежем воздухе, полноценный сон. Обоняние и вкус восстанавливаются самостоятельно, но на это может уйти достаточно времени. Ускорить процесс поможет тренировка с помощью продуктов и парфюмерии с ярко выраженным вкусом или запахом: например, лимоны, чеснок, ароматические масла.

Ковид приводит и к формированию тромбов — кровяных сгустков. Это опасные состояния, которые, в свою очередь, могут стать причиной инфарктов, инсультов, тромбозов артерий, тромбофлебитов нижних конечностей, тромбоэмболии лёгочной артерии. Симптомы зависят от локализации тромба. При увеличении размеров тромбов или их отрыве могут внезапно появиться одышка, кашель, боли за грудиной, потеря сознания, онемение руки и/или ноги, нарушения речи, зрения, сильная боль в ноге или в животе. Для предупреждения таких осложнений врачи назначают кроверазжижающие препараты — антикоагулянты (их применение должно быть исключительно по назначению врача!). Риск тромбообразования иногда сохраняется после заболевания в течение 2-3 месяцев, иногда дольше.