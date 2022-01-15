Собственное лечение, своих детей или родственников являлось основной статьёй крупных расходов белорусов в декабре 2021 года. Такие данные опубликовал Нацбанк Беларуси, сообщает Thinktanks.by.

В информации об инфляционных ожиданиях населения Нацбанк традиционно приводит данные о покупательском поведении населения. В них предоставляется информация о крупных покупках, которые делали белорусы за последние три месяца. Данные основаны на опросах 2 тысяч граждан Беларуси (мужчин и женщин в возрасте старше 18 лет).

Согласно информации Нацбанка, наибольшее число респондентов (38%) сообщило, что за указанный срок вообще не совершало крупных покупок. Однако наибольшее количество тех, кто крупные расходы всё же осуществлял (21,6%), тратили деньги на лечение (своё, детей, родственников).

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На втором месте по приобретениям — компьютерная техника, планшеты, смартфоны, мобильные телефоны и т.п. Их покупало 16,9% респондентов.

С небольшим отрывом от мобильников и компьютеров по покупкам следует бытовая техника. Её приобретали 15,7% белорусов.

Ещё 12,9% опрошенных потратились на покупку/ремонт жилья, дома, дачи, а 12,7% — на покупку/ремонт автомобиля. На образование своё или детей тратили деньги 9,3% респондентов, а на отдых, поездки по Беларуси и заграницу — 5,1% опрошенных.

Иные крупные расходы сделали 7,3% белорусов.

По сравнению с сентябрём 2021 года, в декабре количество тех, кто считал это время благоприятным для крупных приобретений, сокращалось.

Отметим, что лечение себя, родных и близких было лидером списка крупных расходов также в конце года и в 2019, и в 2020 годах. Видимо, сыграл свою роль осенне-зимний период. Хотя в конце 2018 года расходы на мобильники и компьютеры перекрыли траты на лечение.

Впрочем, и в ходе первого опроса 2021 года, проведённого в марте, лечение попало лишь на третье место в списке главных расходных статей, пропустив вперёд бытовую технику и покупку/ремонт жилья.