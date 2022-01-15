Проблема свободных мест на минских кладбищах актуальна как никогда. В городе всего два работающих некрополя, и новые открывать не планируют. Как всё же найти место на погребение и не стать жертвой мошенников на рынке ритуальных услуг, пишет Sputnik.

Процесс урбанизации затронул большинство стран мира, не обошёл он стороной и Беларусь. Более трёх четвертей населения республики проживает в городах, примерно 7 миллионов. В то время как сельских жителей – лишь около 2 миллионов.

Самый большой город – двухмиллионный Минск. Соответственно, и ценность земли здесь – самая высокая. В столице постепенно становится тесно, и не только живым.

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Большинство кладбищ города заполнены, нет возможности увеличить их площадь.

Так как быть с похоронами? Где разрешат откопать могилу, а где нет? По какому принципу вообще выбирают место для захоронения? И сколько всё это дело потянет в денежном эквиваленте?

Место покоя

В белорусской столице есть 21 кладбище. Но не все некрополи сейчас проводят захоронение усопших. Есть действующие, частично открытые и закрытые кладбища. Что это значит?

К примеру, закрытые кладбища – это Брилевское, Военное, Козыревское и Крупцы.

Есть и частично открытые: их насчитали 16. В этом списке Восточное, Дворище, Масюковщина, Кальварийское, Лошица, Чижовское, Цна и т.д.

И только два кладбища являются открытыми – это Западное и Лесное. Там нет ограничений по захоронению, то есть они, скорее всего, будут постепенно прирастать площадями.

Все столичные некрополи, как и крематорий с колумбарием, а также два мемориала, находятся в ведении УП «Спецкомбинат КБО».

Частично открытые и закрытые

Сразу уточним, что на закрытых кладбищах место дают только для повторного погребения урной (после кремации) на уже занятых участках. Подхоронить могут только к родственнику при наличии соответствующих документов.

А ещё на закрытом кладбище можно упокоиться за особые заслуги перед государством. Но решение по такому особому случаю будет принимать власть.

На частично открытом кладбище место дают только для повторного захоронения и гробом, и урной. Но есть свои условия. Захоронить тело в гробу в уже занятую могилу можно спустя два десятилетия с момента прежних похорон. А если же хоронить в урне – то санитарных сроков никаких нет. Можно подхоранивать и не раз, но опять же – только родственников.

Как получить место на кладбище?

В стране есть Закон о погребении и похоронном деле. Так, если внимательно прочесть документ, можно выяснить, что место для захоронения выделяют согласно строгому правилу.

Бесплатное место на погосте даётся для одиночного или двухместного захоронения (к примеру, для супругов). А вот заплатить нужно будет в том случае, если резервировать место рядом с уже выделенным бесплатным участком.

Один квадратный метр земли обойдётся в 15 базовых величин (с 1 января БВ выросла на 3 рубля – теперь её размер составляет 32 рубля).

Но важно учесть, что максимальный размер общего участка – на четыре человека, то есть пятое место выкупить не удастся.

На открытых минских кладбищах человека хоронят, если он родился в столице или же был здесь прописан. Также хоронят в том случае, если в городе проживают его родственники. Но есть и другие варианты. Их нам рассказывает ритуальный агент Илья (имя изменено по его просьбе).

«В Минске можно похоронить человека, если он и не был прописан здесь. В законе есть пункт, который предусматривает погребение человека по месту жительства или пребывания ответственного организатора похорон. Организатором похорон может быть родственник. Но люди, убитые горем, не хотят заниматься волокитой с бумагами, автомобилями и прочими вещами. И прибегают к услугам бюро. Если бюро находится в Минске, то и похоронить человека можно здесь. Другой вопрос, если родственники живут в другом городе, то какой смысл хоронить умершего не рядом с домом?» – рассказал он.

На кладбище места нет

Кладбище Западное в Минске открыто в 2003 году, Лесное – самое новое. Его ввели в действие 2 марта 2021 года. Оно постепенно благоустраивается и, увы, быстро заполняется.

Погост недалеко от деревни Большой Тростенец, на выезде из столицы в сторону Могилёва. До него ходит городской автобус № 178э АС «Автозаводская» – кладбище «Лесное». Адрес некрополя: Минск, Заводской район, Смиловичский тракт, 29.

«Мест хватит на 10-15 лет»: как выглядит новое кладбище «Лесное» в Минске>>>

«Минску, конечно, маловато двух кладбищ. Лесное рассчитано на более чем 40 тысяч захоронений, а его площадь три десятка гектаров. Но непонятно, насколько хватит такой территории. По статистике, которую раньше публиковали, в Минске умирало 17 тысяч человек за год. Ну и не забывайте, что город растёт, населения становится больше. Хватит такого кладбища лет на 15. С учётом того, что есть большой колумбарии для урн с прахо», – отмечает агент похоронного бюро.

По его словам, сейчас «в моду» постепенно входит кремация. Тем более, в Минске есть крематорий. Правда, он один на всю страну.

«Много кремаций. Каждого второго умершего везём на кремацию. Примерно так. Это и дешевле. Да и урну с прахом можно легко перевезти, не нужно ухаживать за могилой, ставить памятники и прочее. Кроме того, урну можно подзахоронить в могилу к родственнику», – отмечает собеседник.

Так, кремация в Минске стоит в районе 140 рублей с прощанием. Оплачивается также аренда ритуального зала на срок от часа до суток, музыкальное сопровождение и ряд других услуг.

Как отмечается на сайте крематория, цены относительно невысоки, поэтому сюда привозят «груз 200» не только из Беларуси, но и из России, Прибалтики и Европы.

Многие минчане хоронят своих умерших родственников не только на столичных кладбищах, но и на посёлковых, расположенных рядом со столицей.

«Вообще, любого умершего человека можно похоронить на любом открытом кладбище страны, даже если ни он, ни лицо, которое организовывает погребение, не имеют отношения к определённой территории. Но это возможно за плату. Размер этой платы определяется местными органами власти. Сумма привязывается к базовой величине», – отмечает похоронный агент Илья.

Найти участок для захоронения в Минском районе крайне сложно. Почти все кладбища там закрытые, то есть переполненные. А стоит, как правило, место в сельском некрополе не меньше, чем в городском.

Не стать жертвой мошенников

В нынешнее время многие задумываются о том, чтобы купить себе земельный участок на кладбище загодя. Так вот по нормам закона такой возможности попросту нет.

Место на кладбище предоставляется по факту смерти человека. А бронировать рядом с умершим родственником территорию, как писалось выше, можно. Но при условии, что есть рядом свободная земля. Да и случайного стороннего умершего туда хоронить нельзя.

Аферисты же периодически норовят продать место на погосте. Публикуют объявления в интернете. Многие говорят, что в том месте захоронен родственник, санитарный срок прошёл, туда можно подхоронить человека. В целом такое мошенничество достаточно распространенное явление, поскольку обманщикам проще «надуть» убитого горем человека.

«Каждому нужно запомнить, что нет права собственности на землю. Участок, который даётся под погребение или отводится для повторных похорон, где уже есть могила родственника, он бесплатный. И он никогда не станет собственностью человека. Такое место на кладбище не может быть продано, подарено или передарено знакомым, чужим людям», – отмечает представитель похоронного бюро.

То же касается и ниш в открытых колумбариях. Такие места хоть и оплачиваются в размере 10 базовых величин, но это не цена продажи, а цена долгосрочной аренды.

Так или иначе, похороны – дело грустное, да ещё и затратное. Копка могилы обойдётся только в 200 рублей. А ещё хранение в морге, гроб, грузчики, транспортировка, поминки.

Согласно закону пособие на погребение соответствует средней зарплате в стране за позапрошлый, сравнительно с датой смерти, месяц. Средняя зарплата за ноябрь 2021 года составила 1476,3 рубля. Этих денег может и не хватить на достойные проводы. Потому лучше жить долго!

А как в других странах?

На планете ежегодно умирает около 60 миллионов человек, а ведь места больше не становится. Проблема нехватки территорий для захоронений характерна для многих крупных городов и целых стран.

В США, к примеру, также используют подзахоранивание к могилам родственников. А в штате Вашингтон с недавних пор ввели новую услугу по захоронению – компостирование тела. Оно разлагается в специальном материале, превращаясь в почву. Её и отдают близким. И в землю из родственника можно, к примеру, посадить куст или деревце.

Кстати, в Штатах можно заранее купить в собственность участок на кладбище. Цены разные – в зависимости не только от штата, но и престижа некрополя.

В Германии могилы используют многократно – подхоранивают урны. А в Испании порой применяют другой способ – погружение умершего в специальную нишу. Через определённый период останки переносят в общую большую могилу, освобождая место в нише для нового усопшего.

В Китае с недавних пор запретили похороны в гробах, чтобы сохранить как можно больше земли для возделывания. В Израиле пробуют строить высотные кладбища, как многоэтажки. В них и покоятся мёртвые.

Так или иначе, любые ноу-хау – это не только частичное решение проблемы погребения людей, но и хороший способ сделать на этом деньги. Как шутят сами агенты похоронных бюро, люди на людях зарабатывают всегда и везде – при жизни и после неё.