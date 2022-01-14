Я живу на Чехова, а работаю на ССК. В новом году изменили расписание автобусов, и, чтобы добраться на работу, теперь надо тратить почти два часа.

Прямого рейса от Чехова до ССК нет. Пассажиры, которым надо в ту сторону, садятся на автобус №13, едут до остановки «Слуцкие пояса», а там пересаживаются на №12.

Последние два года расписание было составлено «впритык», с разницей в одну минуту: в 7.05 приходил один, а в 7.06 — другой. Если вдруг 12-ка приходила чуть раньше расписания, то с 13-ки пересесть на неё мы уже не успевали. Ждали следующего автобуса, который приходил только через полчаса, — и на работу опаздывали. Но это было иногда.

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Что сделали с нового года? Сместили расписание так, что №12 от «Слуцких поясов» стал уходить на 5 минут раньше, то есть ещё до прихода №13 с Чехова. И мы на него никак не успеваем!

Вот пишут, что, изменив расписание, сделали лучше для пассажиров. Я не знаю, для кого они там старались и кому стало лучше. Но «чеховцы» вообще не успевают теперь пересесть на нужный рейс. Получается, что я выходил из дома за 1 час 15 минут до начала работы. А сейчас надо выходить чуть ли не за два часа, чтобы добраться на работу.

У нас маленький город, не столица, где расстояния. Больше чем полтора часа на дорогу тратить — это абсурд! Пассажиры высказывают недовольство кондукторам, просят водителей этих маршрутов передать, как стало неудобно добираться. Надеюсь, что те, кто составляет расписание, учтут, что от изменения расписания пассажирам стало только хуже, и составят его так, чтобы добираться на работу было удобно.

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