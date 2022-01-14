На пятницу, 14 января, Белгидромет объявил штормовое предупреждение. Над страной проходит фронт с порывами ветра до 25-27 м/с. Сильный порывистый ветер (15-20 м/с) сохранится до конца дня.

Основной удар стихии пришёлся на центральную часть Беларуси. В Минске ветер сбивал людей с ног. Слуцк задело ненадолго. Читатели «Кур’ера» сообщали о повреждении крыши, а также упавшее дерево перекрыло дорогу из Слуцка в Старые Дороги.

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Срывал крышу, перекрыл дорогу. Что принёс шторм в Слуцк и в Беларусь (фото + видео)
Фотографии: Максим Костюкевич

Мобильное приложение Белгидромета сообщает, что по состоянию на 15.16 в Слуцке зафиксирована скорость ветра в 11,6 м/с, а порывы — до 18 м/с.

Срывал крышу, перекрыл дорогу. Что принёс шторм в Слуцк и в Беларусь (фото + видео)
Основной удар стихии пришёлся на Минск
Срывал крышу, перекрыл дорогу. Что принёс шторм в Слуцк и в Беларусь (фото + видео)
В Минске работают подразделения МЧС: убирают конструкции, которые упали на дороги, распиливают упавшие деревья. Также работают и коммунальные службы. Фотографии: МЧС