Срывал крышу, перекрыл дорогу. Что принёс шторм в Слуцк и в Беларусь (фото + видео)

На пятницу, 14 января, Белгидромет объявил штормовое предупреждение. Над страной проходит фронт с порывами ветра до 25-27 м/с. Сильный порывистый ветер (15-20 м/с) сохранится до конца дня.

Основной удар стихии пришёлся на центральную часть Беларуси. В Минске ветер сбивал людей с ног. Слуцк задело ненадолго. Читатели «Кур’ера» сообщали о повреждении крыши, а также упавшее дерево перекрыло дорогу из Слуцка в Старые Дороги.

Реклама

Мобильное приложение Белгидромета сообщает, что по состоянию на 15.16 в Слуцке зафиксирована скорость ветра в 11,6 м/с, а порывы — до 18 м/с.