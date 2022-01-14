Постановлением Минтруда и социальной защиты с 1 января 2022 года установлена надбавка работникам учреждений социального обслуживания. Каков размер доплат.

«Эта надбавка определена в дифференцированных размерах в зависимости от категорий работников — от 20% до 90% базовой ставки (с 1 января базовая ставка составляет Br207), — пояснили в Минтруда. — Зарплата разных работников учреждений соцобслуживания увеличится на сумму от 41 до 186 рублей».

Предусмотрены доплаты работникам домов-интернатов и отделений круглосуточного пребывания территориальных центров соцобслуживания за работу в условиях инфекции COVID-19. Тем из них, кто работает не в полной изоляции вахтовым методом, установлена доплата за особые условия труда за работу с инфицированными лицами. Она устанавливается за 169 часов такой работы в следующих размерах от базовой ставки:

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