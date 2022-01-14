Как застраивается улица Минская в Слуцке. Фотофакт

В одних из дней на этой неделе корреспондент «Кур’ера» оказалась рядом с улицей Минской. Она идёт параллельно 14 Партизан и застраивается частными домами.

Улица Минская существует давно, но самый свежий участок выделен в ноябре 2021 года.