Посмотрите, как колядовали в четверг, 13 января, в деревне Лучники Слуцкого района. Сейчас Колядки-2022 были особенными.

Ведь Слуцкий центр традиционной культуры ведёт работу, чтобы колядный обряд деревни Лучники Слуцкого района признали историко-культурной ценностью Беларуси. Уникальный лучниковский Щедрец, где ряженые навещают дома с большой украшенной звездой, может стать в один ряд с семежевскими «Царями» и колядным обрядом деревни Осово Солигорского района.

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Видео: Глеб Рулёв

Как обычно, свой щедрый вечер-2022 группа колядующих начала в Лучниках с улицы Старые Лучники, которую местные называют проще — «Америка». Местные жители одаривали гостей очень щедро. Смотрите на видео.

2014

Кстати, вот ещё одно видео от Фёдора Корзуна о том, как колядуют в деревне Лучники Слуцкого района. В прошлый раз мы публиковали видео о том, как это было в конце 90-х, а это видео датируется 2014 годом.

Видео: Глеб Рулёв

РАНЕЕ. Как в конце 90-х в деревне Лучники под Слуцком праздновали Коляды (уникальное архивное видео)