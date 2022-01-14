После публикации «Кур’ера» про ланей европейских, которых разводят в Воробьёвском лесничестве, мы посмотрели, сколько охотничьих угодий есть в Минской области. Оказывается, есть не только лесничества, но и частные хозяйства. Одно из них, например, частично находится на территории Слуцкого района.

В этом хозяйстве есть вольеры периметром 17 км для разведения благородного оленя и лани. То есть копытных животных выращивают как для продажи, так и для охоты, которую организуют круглый год. Вольер оборудован семью стрелковыми вышками. Одна из них приспособлена под охоту с луком. Ещё есть беседка для отдыха и приёма пищи.

Реклама

Например, поохотиться на лань европейскую прямо в загоне стоит от €800. А можно не убивать её, а купить для разведения в коммерческих и некоммерческих целях. Это стоит от €500 и выше (зависит от возраста и пола животного).

Снятие шкуры с добытой взрослой лани и разделка обойдётся в €30. Аренда карабина на один день — €25, патроны — €4.

Поохотиться можно и в диких лесах на территории хозяйства, но сезон охоты ограничен — действуют те же сроки, как и по всей Беларуси. В этом случае аренда карабина на один день стоит €40. Например, дороже всего обойдётся отстрел взрослого самца лося (трофейного). Это €3150 (при весе рогов с черепом 10 кг и более).

Кроме копытных проводят охоту на зайца, лисицу, волка, енота, куницу, бобра, гуся, утку, вяхиря, вальдшнепа, серую куропатку, рябчика, бекаса.

Деньги берут не только за отстрел, но и за ранение животного. Например: