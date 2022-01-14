«С грохотом и свистом». Житель Солигорска сообщил про слетевшую крышу

Крыша летела с грохотом и свистом. Мне, помнящему сороковые военные годы, сразу подумалось, что наступил «момент истины» за неудавшиеся переговоры Росси и США.

Звук от падения кровли принял за взрыв снаряда. В метрах десяти от места падения стоит открытая подстанция, питающая гаражи в районе 1-го калийного комбината. Хорошо, что сорванная крыша пролетела мимо этого потенциально опасного объекта.

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