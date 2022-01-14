Вам для размышлений и обсуждений. Моя подруга живёт в Минске, и её ребёнок ходит в частный детский сад. Мы никогда не обсуждали стоимость сада. Я знаю, что частный детский сад в Питере стоит 1000 y.e.

Оказалось, что в Минске частный детский сад стоит от 800 до 1000 рублей за 22 дня. И это нормально. Дети ходят и мест нет. Для меня это стало неожиданностью. А для вас?

Реклама

Эта новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Если вас привлёк какой-то факт или событие, вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщить новость».