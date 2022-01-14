На этой неделе случчане праздновали Коляды: пожилые вспоминали, как колядовали раньше, а дети разучивали песни и в четверг вечером поднимали настроение соседям. Государство и торговые сети договорились предоставлять пенсионерам, многодетным и малоимущим скидку на некоторые товары.

В городе и районе

В Слуцке можно привить детей 12 — 17 лет от ковида. Почитайте, как и где .

. У взрослых случчан недавно появилась возможность привиться вакциной «КовиВак».

привиться вакциной «КовиВак». На улице Комсомольской в Слуцке днём 10 января прорвало трубу.

До конца января краеведческий музей в нашем городе показывает свою собственную экспозицию бесплатно.

свою собственную экспозицию бесплатно. На следующей неделе православные празднуют Крещение. Уже известны расписание Всенощного бдения и освящения воды в храмах Случчины и время, когда можно окунуться в Покрашевскую криничку.

Люди

Михаил Мурашко из Слуцкого района частично потерял зрение из-за производственной травмы, которую получил много лет назад. Он решил добиться компенсации, но безуспешно. Почитайте историю Михаила Петровича.

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Четыре героя «Кур’ера» 2021 года рассказали, как у них дела сейчас. Например, Николай Андреевич, за которого переживали очень многие, купил нормальную картошку.

Экономика

Слуцкий райсовет депутатов утвердил бюджет на 2022 год. На что планируют потратить меньше, а на что больше — читайте по этой ссылке.

Некоторым белорусам магазины будут предоставлять 10%-ю скидку на социально значимые товары. Соглашение об этом подписали 12 января Министр антимонопольного регулирования и торговли и представители 16 крупных торговых сетей.

Скидку получат: пенсионеры, многодетные и те, чей доход в месяц меньше бюджета прожиточного минимума (сейчас БПМ — 288 рублей). В МАРТ отметили, что под эти категории подпадает примерно 30% населения. В месяц можно купить товаров со скидкой не более чем на 288 рублей суммарно во всех магазинах

Вот здесь можно посмотреть полный список продуктов, на которые будет скидка.

Коляды

В четверг вся Случчина праздновала Щедрец. «Кур’ер» спросил у прохожих на улице, как они праздновали Коляды раньше и отмечают сейчас и что приготовили колядующим в этом году. А ещё мы вспомнили, как колядовали в Лучниках в 90-е годы.

Перед Щедрым вечером юные случчанки Оксана и Карина Никульшины для обогащения арсенала наших читателей спели короткую колядную песенку.

Происшествия

В понедельник, 10 января, около 7.50 под Солигорском школьный автобус под управлением 61-летнего водителя сбил попутного велосипедиста, а потом съехал в кювет и опрокинулся. Одна из преподавателей попала в больницу, а 58-летний велосипедист умер на месте.

Почитать и посмотреть

Случчанка спросила «Кур’ер» о плате за вывоз мусора. А именно, как платят те, кто живёт на два дома: в городе и на селе. За разъяснением мы обратились в Слуцкий расчётно-справочный центр.

В центре Слуцка на реке появились «ледяные блины» — редкое природное явление.