Слуцкий районный Совет депутатов утвердил размер бюджета Слуцкого района на 2022 год по расходам в сумме 170 101 948 белорусских рублей — в эквиваленте $66,2 млн по курсу Нацбанка на 14 января.
Бюджет, в сравнении с прошлогодним (бюджет-2021), увеличился на 25 118 133 рубля (в эквиваленте около $9,8 млн по курсу Нацбанка на 14 января).
Топ-3 расходов: образование, медицина и ЖКХ
Самые большие расходы, как и в прошлом году, запланированы на образование — около 39,07% бюджета (почти 66,5 млн рублей). Следующая по величине статья расходов — здравоохранение: около 48,2 млн рублей или 28,3% бюджета. На сферу ЖКХ и жилищное строительство планируется потратить в этом году почти 21,6 млн рублей или 12,7% районного бюджета.
На какие сферы закладывается существенно больше расходов, чем год назад
По сравнению с прошлогодним бюджетом:
- на медицинскую помощь населению район планирует потратить на 8,7 млн больше (48,2 млн вместо 39,5 млн),
- на национальную экономику выделят на 1,8 млн рублей больше (7 с лишним млн вместо 5,2 млн),
- расходы на раздел бюджета «резервные фонды» увеличились больше чем на 2 млн рублей (2 609 137 рублей вместо 455 340).
Сферы, на которые закладывают меньше денег, чем в прошлом году
В этом году:
- национальная оборона получит из районного бюджета всего 17 тысяч рублей, тогда как в прошлом году на неё планировалось потратить 47,5 тысячи (то есть на оборону выделяется на 30,5 тысячи меньше),
- на помощь в обеспечении жильём в этом году планируют потратить из районного бюджета почти на 268 тысяч меньше (169 716 рублей вместо 437 557 рублей).