Слуцкий районный Совет депутатов утвердил размер бюджета Слуцкого района на 2022 год по расходам в сумме 170 101 948 белорусских рублей — в эквиваленте $66,2 млн по курсу Нацбанка на 14 января.

Бюджет, в сравнении с прошлогодним (бюджет-2021), увеличился на 25 118 133 рубля (в эквиваленте около $9,8 млн по курсу Нацбанка на 14 января).

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Топ-3 расходов: образование, медицина и ЖКХ

Самые большие расходы, как и в прошлом году, запланированы на образование — около 39,07% бюджета (почти 66,5 млн рублей). Следующая по величине статья расходов — здравоохранение: около 48,2 млн рублей или 28,3% бюджета. На сферу ЖКХ и жилищное строительство планируется потратить в этом году почти 21,6 млн рублей или 12,7% районного бюджета.

На какие сферы закладывается существенно больше расходов, чем год назад

По сравнению с прошлогодним бюджетом:

на медицинскую помощь населению район планирует потратить на 8,7 млн больше (48,2 млн вместо 39,5 млн),

на национальную экономику выделят на 1,8 млн рублей больше (7 с лишним млн вместо 5,2 млн),

расходы на раздел бюджета «резервные фонды» увеличились больше чем на 2 млн рублей (2 609 137 рублей вместо 455 340).

Сферы, на которые закладывают меньше денег, чем в прошлом году

В этом году: