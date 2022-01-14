На сервисе для анализа сайтов SimilarWeb стала доступна статистика за декабрь 2021 года. «Кур’ер» посмотрел медиаитоги: какие темы волновали наших читателей больше всего, а какие были резонансными.
По итогам декабря на сайте kurjer.info зарегистрировано 609 595 визитов (сессий).
У трёх остальных местных сайтов вместе взятых — 372 844 визита (в 1,6 раза меньше, чем на kurjer.info). В предыдущий месяц статистика была такой (данные: SimilarWeb).
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