На сервисе для анализа сайтов SimilarWeb стала доступна статистика за декабрь 2021 года. «Кур’ер» посмотрел медиаитоги: какие темы волновали наших читателей больше всего, а какие были резонансными.

По итогам декабря на сайте kurjer.info зарегистрировано 609 595 визитов (сессий).

У трёх остальных местных сайтов вместе взятых — 372 844 визита (в 1,6 раза меньше, чем на kurjer.info). В предыдущий месяц статистика была такой (данные: SimilarWeb).

Реклама

Новости и сюжеты

ТОП-12 локальных новостей и сюжетов:

«А вы ничего подозрительного не заметили?» Случчанину странно, что со Снегурочкой в центре Слуцка оказался Санта-Клаус Случчанка попросила редакцию «Кур’ера» расшифровать почерк медика. Что получилось Слуцкий рынок меняется и пустеет. Физлицам больше нельзя продавать семена и саженцы сельхозрастений, а у ИП скоро проверят кассы Размели растворимый кофе на акции по 17 рублей. Как открылись «Соседи» в самом большом микрорайоне Слуцка (фото) «Проблема будет решена». Скоро молочные пакеты Слуцкого сыродельного комбината перестанут протекать Ситуация в маршрутке Минск-Слуцк: «Диспетчер не даёт телефон начальства и адрес, куда писать жалобу на водителя». «Кур’ер» узнал, как поступить «Что мне от того, что его в Эмираты поставляют?» Случчанин недоумевает, почему исчез слуцкий сыр (так ли это?) Что едят пациенты в больнице Солигорска на завтрак, обед и ужин. Фото На старых «панельках» в Солигорске срезают балконы. Как будут выглядеть дома (фото) «Догоняла мужика, который украл три бутылки водки». Случчанка рассказала о работе кассира в супермаркете «Те, кто перерабатывал, остались должны больше». Продавцов из Слуцка обязали выплатить недостачу в 3,5 тысячи рублей Какую ёлку соорудила на рабочем месте сотрудница химчистки в Слуцке. Фотофакт

Нелокальные сюжеты

Больше нет ни рыбы, ни гречки, ни спичек. В Беларуси в два раза сократили список социально значимых товаров

список социально значимых товаров В Беларуси отменили обязательную самоизоляцию для контактов первого и второго уровней

обязательную самоизоляцию для контактов первого и второго уровней С 1 января в Беларуси классным руководителям и кураторам будут доплачивать по 207 рублей каждый месяц

по 207 рублей каждый месяц Что изменится в Беларуси с 1 января

в Беларуси с 1 января В Беларуси могут ввести карточки на еду. О чём речь

Происшествия

В школе в Барановичах стало плохо одиннадцатикласснице, она умерла

одиннадцатикласснице, она умерла В Слуцке задержали медсестру и ещё одну девушку. Из тайников милиция изъяла более 1 кг наркотиков

медсестру и ещё одну девушку. Из тайников милиция изъяла более 1 кг наркотиков «Ушатаешь меня, шатало. Помидоры просто собери свои». Видео горячего разговора покупателя и работника магазина в Слуцке

покупателя и работника магазина в Слуцке «Постоянно ругается матом‚ тыкает». Работник магазина в Слуцке рассказал про покупателя на полу‚ который попал на видеоВ канале около деревни под Слуцком утонул мужчина

Самые популярные «Народные новости»