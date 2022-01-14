На автодорогах Минской области в 2022 году планируют отремонтировать 10 мостов. В число подлежащих ремонту попали в том числе сооружения в Слуцком, Стародорожском и Копыльском районах.

«Осмотры всех мостовых сооружений в Минской области проводятся ежегодно. Их состояние оценивают представители РУП «Белдорцентр», КУП «Минскоблдорстрой» и сотрудники МЧС, — рассказал Виктор Рагусский, генеральный директор КУП «Минскоблдорстрой». — По результатам осмотров проводят обследование их эксплуатационного состояния, грузоподъёмности и несущей способности. Исходя из собранной информации составляется график их ремонта. Так, в 2022 году на местных автодорогах планируют отремонтировать 10 мостовых сооружений протяжённостью 342 погонных метра. Эти объекты находятся в Березинском, Копыльском, Крупском, Минском, Пуховичском, Слуцком, Стародорожском, Червенском районах».

На проведение работ будет направлено 5 миллионов рублей. Также рассматривается вопрос выделения дополнительного финансирования для выполнения работ и на других мостовых сооружениях, требующих неотложного ремонта.