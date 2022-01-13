Вакцинация детей против коронавирусной инфекции в Беларуси началась 27 декабря прошлого года. Специалисты Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии разъяснили, как привить ребёнка на Случчине.



Прививать от COVID-19 можно детей в возрасте 12-17 лет. Для этого родителям или законным представителям нужно обратиться в поликлинику по обслуживанию детского населения, а также по месту жительства в сельские лечебные организации.

Перед непосред­­ст­вен­­­ной вакцина­цией родителям или законным представителям потребуется подписать информированное согласие на вакцинацию.

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По информации Минздрава, «вакцинацию можно пройти не ранее 6 месяцев после перенесённой ребёнком инфекции COVID-19, в соответствии с инструкцией по медицинскому применению иммунобиологического лекарственного средства, общей характеристикой лекарственного препарата и отсутствием противопоказаний к вакцинации у детей».

В настоящее время вакцинирование несовершеннолетних проводится инактивированной вакциной против инфекции COVID-19 Verо Cell (Китай). Как и взрослым, она вводится в два этапа, с интервалом в 17-21 день.

По состоянию на на начало года на Случчине привито 72 несовершеннолетних и более 51% взрослого населения.

Отметим, что на прошедшей неделе Минздрав Беларуси дополнил перечень профилактических прививок по эпидемическим показаниям прививкой против инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, для детей в возрасте от 12 до 17 лет.