Главный врач Солигорской больницы рассказал об установке двух новых томографов

В Солигорской поликлинике №2 на днях закончили установку нового аппарата компьютерной томографии. Этот 64-срезовый томограф позволяет выполнять высокотехнологичные исследования, в том числе исследования по выявлению поражения лёгких при COVID-19.

Александр Кисель, главный врач Солигорской больницы, рассказал «Кур’еру», что два томографических аппарата приобретены на средства, выделенные в конце 2021 года Международным банком развития и реконструкции.

Один из них установлен в поликлинике №2 города Солигорска, а второй будет установлен в Солигорской центральной больнице.

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Аппарат, которым оснастили поликлинику, изготовлен немецкой фирмой Siemens. Установку и наладку аппарата производило торгово-сервисное предприятие «Медисфера». Подготовку и реконструкцию помещения в декабре оперативно сделали СУ-123 и СУ-137 Солигорского стройтреста №3. «Предполагается, что установленный аппарат будет принят в эксплуатацию специальной комиссией 17 января 2022 года», — сообщил главврач Солигорской ЦРБ.

Второй томограф, 128-срезовый, установят в больнице. Он позволит значительно расширить спектр исследований.