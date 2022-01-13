«Ожидайте наряд милиции, будете задержаны». Что мошенники сказали жительнице Слуцка, когда она ответила на их звонок

Случчанка Анастасия прислала в Instagram «Кур’ера» (instagram.com/kurjer) видео — запись с экрана мобильного телефона. Неизвестный под именем «МВД» позвонил девушке на Viber с номера телефона +48516443387.

Анастасия ответила на звонок, но на том конце трубки была тишина. Потом неизвестный записал и прислал голосовые сообщения.

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Приводим расшифровку разговора:

<два входящих звонка>

— А в таком случае вы будете задержаны и наказаны. До свидания.

— В каком случае?

— Ожидайте наряд милиции. Вы будете задержаны.

— Что мне делать?

<входящий звонок>

— Смотрите, Анастасия, ожидайте наряд милиции, будете задержаны.

— А где ждать? За что?

— У себя дома ждите, Анастасия. А за что, вы всё сами поймёте. До выяснения обстоятельств вас имеют право задержать на 15 суток. Всего вам хорошего!

В этом случае просматривается явное мошенничество. Звонок девушке поступил с польского номера, потому что он начинается с кода этой страны (+48). Раньше подобные мошенники представлялись сотрудниками банков.

В ТЕМУ. Как не стать жертвой мошенников, которые используют Viber, рассылку и сайты. Алгоритм действий.