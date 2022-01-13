9 января около полуночи сотрудники ГАИ Бреста остановили автомобиль Tesla, который двигался по улице Писателя Смирнова. Он привлёк внимание тем, что ехал подозрительно медленно.

Когда машина ГАИ включила проблесковые маячки, Tesla остановилась. За рулём сидела девочка. Она не стала разговаривать с инспекторами. К ним вышел её отец, который находился на месте пассажира. От него инспекторы узнали, что девочке 12 лет, а папа учил её водить машину.

«На 46-летнего брестчанина составлен административный протокол за передачу права управления лицу, которое не имеет права управления транспортными средствами», — рассказали в Госавтоинспекции Брестской области.

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В соответствии с законодательством за подобное нарушение предусмотрен штраф от 5 до 20 базовых величин.