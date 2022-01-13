О чём пишет стихи и песни бывший слуцкий милиционер. Вспоминает его сослуживец

Мой старый товарищ и коллега по службе в Слуцком РОВД Константин Цыбульский — автор нескольких сборников стихов, песен, очерков и поэм: «Мгновение над бездной», «Мы людям служили», «Мы останемся». Он подполковник милиции в отставке, член Союза писателей Беларуси, он по-прежнему в строю.

Строки его стихов рождаются из тревог и волнений нашего времени.

«Всех пороков не счесть…

Реклама

Ставит дьявол им цену.

В пятнах совесть и честь,

Испытанье изменой…»

В Слуцкий ГОВД Константин Цыбульский пришёл служить после окончания филфака Белорусского университета. Он прошёл путь от инспектора ИДН до начальника пресс-центра УВД Миноблисполкома. И всё это время не переставал писать стихи и прозу. Мы с ним иногда выезжали в рейды по району, общались. В разговорах или читая его стихи, я пытался понять, в чём его уникальность, в стихах чувствовалась некая ностальгия по музыке. Оказалось, что ещё в детстве отец подарил Косте аккордеон и отсюда его близость к песне.

Именно в Слуцке вместе с народным артистом Беларуси, композитором В. Ивановым была написана первая известная песня «Бацькоўскi зруб», которую исполнял Анатолий Ярмоленко и ансамбль «Сябры». Звучала она и в Слуцке на 70-летии Победы и на презентации третьей книги «Память».

Диск с песнями Цыбульский выпустил в содружестве с мэтрами белорусской эстрады Николаем Сорокиным, Леонидом Борткевичем, Яковом Науменко, Фёдором Жиляком, ансамблями «Сябры» и «Беседа». Он называется «Апрельские берёзы». В этих песнях его любовь к женщине, к матери, к Родине.

Но есть и другие грани творчества. В сборнике «На свете много теорем и формул» много стихов о милиции. Так правдиво и всесторонне о милиции мог написать только человек, знающий службу изнутри. Цыбульский много писал о фронтовиках, о ветеранах Великой Отечественной войны, которые после пришли служить в милицию. Именно им посвящены такие строки:

«Служили мы не за славу и почести,

Есть награда куда поважней,

Мы солдаты закона и совести,

Мы на страже добра и людей».

Константину Цыбульскому 65 лет, он продолжает творчески работать. Я тоже посвятил ему строчки:

«Ты так давно живёшь уже не в Слуцке,

Но и теперь встречаемся всегда.

Когда-то здесь служил Костя Цыбульский,

И наша дружба крепнет на года».

Из стихов Константина Цыбульского:

ОПЯТЬ НОЯБРЬ

Опять ноябрь,

С дождями неразлучен.

Вспахали пашню неба журавли.

И словно весел скрипнули уключины

На волнах туч у краешка земли.

Пора тоски. Пожар листвы погашен,

Скрипичный плач в мелодии ветров.

Но прорастают из небесных пашен

Мои Надежда, Вера и Любовь.

Не слышен смех у городского парка,

Но не пустеет старая скамья.

Там в поцелуе молодая пара,

Как песня недопетая моя.

Эта новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Если вас привлёк какой-то факт или событие, вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщить новость».