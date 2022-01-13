Слуцкий краеведческий музей приглашает случчан поучаствовать в акции на Международный день музейного селфи.
День музейного селфи (Museum Selfie Day) проводится ежегодно в третью среду января (в этом году — 19-го числа). Суть акции в том, что посетители музеев делятся в социальных сетях автопортретами на фоне экспонатов.
Для участия в акции нужно 19 января посетить один из музеев, сделать на фоне какого-либо экспоната селфи и выложить в соцсети фото с хэштегами: #slutsk.museum, #Museumselfieday2022, #Деньмузейногоселфи, указав также название музея.
Сделать селфи можно 19 января с 9.00 до 18.00 в следующих музеях Слуцка:
- краеведческий музей (улица Ленина, 171),
- Галерея искусств (улица Копыльская, 2),
- Музей этнографии (улица Ленина, 153).
Напомним, что до конца января собственную (не привозную) экспозицию Слуцкого краеведческого музея можно посетить бесплатно.