Слуцкий краеведческий музей приглашает случчан поучаствовать в акции на Международный день музейного селфи.

День музейного селфи (Museum Selfie Day) проводится ежегодно в третью среду января (в этом году — 19-го числа). Суть акции в том, что посетители музеев делятся в социальных сетях автопортретами на фоне экспонатов.

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Для участия в акции нужно 19 января посетить один из музеев, сделать на фоне какого-либо экспоната селфи и выложить в соцсети фото с хэштегами: #slutsk.museum, #Museumselfieday2022, #Деньмузейногоселфи, указав также название музея.

Сделать селфи можно 19 января с 9.00 до 18.00 в следующих музеях Слуцка:

краеведческий музей (улица Ленина, 171),

Галерея искусств (улица Копыльская, 2),

Музей этнографии (улица Ленина, 153).

Напомним, что до конца января собственную (не привозную) экспозицию Слуцкого краеведческого музея можно посетить бесплатно.