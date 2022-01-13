Иммиграция в Германию в 2022 году: приезжих ждут изменения

Новое «коалиционное» правительство готовит ряд изменений для иммигрантов. Какие планы у нового правительства и стоит ли иммигрировать в Германию в 2022 году?

Вот что СДПГ, «зелёные» и СвДП говорят об их планах относительно иммиграции в страну. А также законов о гражданстве. Об этом сообщает The Local.

Иммиграционная реформа

Партии выступают за иммиграцию. Похоже, что они пересмотрят иммиграционную систему. Это сделают для того, чтобы привлечь квалифицированных работников и восполнить нехватку рабочих мест.

«Германия — современная иммиграционная страна», — заявляют СДПГ, «зелёные» и СвДП.

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Кроме того, правительство продолжает: «Женщины и мужчины из многих стран нашли здесь свой дом, создали семьи и зарабатывают на жизнь. Поэтому мы хотим создать современный закон о гражданстве».

Иммиграция в Германию в 2022 году может стать проще. Все три партии в целом выступают за упрощение получения гражданства.

Более того, партии голосуют за изменения в законах о двойном гражданстве.

«Хорошо интегрированные иммигранты, которые могут себя содержать, должны иметь возможность быстрее получить статус резидента. Мы хотим сделать возможным смену полосы движения и улучшить возможности интеграции», — говорится в документе.

Система баллов для иммигрантов

Согласно документу, СДПГ, «зелёные» и СвДП хотят ввести систему баллов для иммигрантов. Она могла бы работать по аналогии с подобными системами в Канаде, Австралии или Великобритании.

В этом случае иммигранты будут получать баллы за такие вещи, как образование, знание языка, заработок или предложение работы. Если они набирают определённое количество баллов, им разрешается въезд в страну.

В марте 2020 года в Германии вступил в силу Закон о квалифицированной иммиграции. Он направлен на ослабление ограничений и бюрократической волокиты для квалифициро­ванных специалистов при миграции в Германию путём упрощения процедуры получения визы.

Этот закон планируют изменить, поскольку коалиционные партии заявляют, что хотят сделать его «более практичным».

Гражданство и «разнообразное» общество

Коалиционные партии заявили, что они признают, что Германия является «современной страной с большим разнообразием в обществе». СДПГ, «зелёные» и СвДП непреклонно заявляют, что они хотят изменить законы.

«Для этого мы, среди прочего, адаптируем закон о гражданстве, семейное право, закон о родстве и закон о транссексуалах. А также правила репродуктивной медицины и, например, сделаем возможными договор о совместной ответственности или договор о совместной жизни».

Законы и безопасность

Правительство планирует сделать так, чтобы каждый житель Германии чувствовал себя в безопасности «на улице, дома или в интернете». Партии также упоминают о жёсткой линии в отношении людей, совершающих преступления на почве ненависти.

«Мы примем решительные меры во всех областях против антисемитизма, расизма, правого экстремизма, исламизма, левого экстремизма, враждебности к гомосексуалистам и всех других форм враждебности, чтобы разнообразие и безопасность были возможны для всех», — говорится в проекте документа.

Партии заявляют, что они будут «укреплять право женщин на самоопределение и способствовать независимым источникам средств к существованию».

В первоначальном соглашении также говорится, что они хотят «расширить участие граждан с ограниченными возможностями на рынке труда и путём содействия доступности в повседневной жизни, в жилье и в цифровом пространстве».

УНП 101166185 Посольство ФРГ в РБ