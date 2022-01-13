«Ходили "бандитами" и кому-нибудь снимали ворота». Как случчане праздновали Коляды раньше и как сейчас (опрос «Кур'ера»)

Накануне Щедреца «Кур’ер» спросил у случчан, как они праздновали Коляды раньше и отмечают сейчас и что приготовили колядующим в этом году.

Владимир

Старый Новый год, конечно, праздную! Когда был маленький, мы на Коляды в деревне Великая Слива ходили «бандитами»: кому-нибудь ворота снимали, относили подальше от дома. Но мы их не ломали, не сжигали. Просто отнесём за пару домов и поставим. А хозяева их потом сами забирали. А наряжаться – не наряжались.

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Раньше колядовала больше молодёжь от 20-ти лет. Ходили компаниями. Колядовщикам тогда давали всё подряд — от спиртного до денег. Но лишних денег у деревенских не было, поэтому в основном давали выпивку, колбасу, мясо. Закусывали, выпивали по стаканчику.

Сейчас 13-го в Слуцке детишки-школьники будут колядовать, песни петь, и мы приготовили им мелочь, конфеты, печенье.

Иван Сергеевич и Валентина Николаевна Жогло

Мы всегда празднуем Коляды, но теперь, учитывая обстановку и пандемию, практически в массовых мероприятиях не участвуем. Дома поставили ёлочку. Она у нас, правда, искусственная и всегда в игрушках, мы их не снимаем.

Раньше Коляды в Лучниках — это был ритуал. Всегда запрягали лошадь, ездили ряженые. Фёдор Николаевич Корзун с баяном. Заходили в дома, поздравляли, приносили радость в семьи. Ну и кто чем мог, делился с колядующими. С таким расчётом, чтобы их не обидеть. Наши зять с внуком тоже ходили. Правнуки сейчас в Лучниках ходят, им нравится.

В последние годы колядуют дети. Мы уже им приготовили угощение. Но в последнее время уже меньше стали и дети ходить. Или «корона» мешает, или что другое. Бог его знает. Желаем всем беречь себя. Мы сделали прививки. Считаем, это дело полезное, чтобы защитить и себя, и своих родных.

Вера Борисовна

В последнее время некогда такими вещами заниматься, а раньше, когда моложе были, праздновали. Я из Украины сама. В то время не очень разрешали эти «божествен­ные» праздники. Но к нам ходили дети. Зерном обсыпали хату, носили по домам кутью (это рисовая каша с изюмом). Мы их угощали конфетами. Я тоже в детстве иногда «щедровала». Мы наряжались в то, что было в доме.

Когда я переехала в Беларусь, у нас были молодые соседи, они наряжались, хлопцы с гитарами ходили, пели. А теперь уже тишина, некому колядовать.