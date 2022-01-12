Случчанка позвонила в «Кур’ер» и задала вопросы о плате за вывоз мусора. Она считает, что это будет интересно многим горожанам, которые живут на два дома: в городе и на селе. За разъяснением мы обратились в Слуцкий расчётно-справочный центр (РСЦ).

«О системе оплаты коммунальных услуг не очень много знаю. О чём крайне сожалею. Сегодняшний прецедент заставил задуматься, — написала случчанка Наталья. — Я прописана в городской многоэтажке. Но постоянно живу в частном доме в деревне. Подтверждающую справку беру в местном сельсовете. На днях принесла документ в РСЦ Слуцкого ЖКХ. Сотрудница проверила с помощью компьютерной программы, плачу ли я за вывоз мусора в деревне. Если уже так точно всё ЖКХ проверяет, то нужно ввести строгий контроль за количеством сдаваемых ТБО, а не за количеством проживающих. Есть счётчики на потребление воды, газа, электричества. И вопросов не возникает.

Я поразилась и тому, что меня никто не спросил, нуждаюсь ли я в такой услуге. У нас в семье принято макулатуру и пластик отдавать ученикам местной школы. Органику собираем в компостную яму. Что возможно, сжигаем в печке. В итоге мусора у нас — маленький пакетик. В то же время наблюдаю, как некоторые жители деревни еженедельно выставляют по несколько огромных мешков. Оплата берётся не за объём вывезенного мусора, а по числу жителей, прописанных в доме. На практике получается, что те, кто выбрасывает и много мусора, и мало, платят одинаково. Бывает, что жители уезжают в другую страну на работу и их долго нет. Почему они должны платить за вывоз ТБО?».

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Кто и как платит

Сотрудник Слуцкого РСЦ пояснила, что порядок платы за обращение с ТБО установлен в постановлении Совета Министров №571. «О порядке расчётов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги…»

Согласно постановлению, собственник дома в деревне обязан оплачивать вывоз мусора как минимум полгода, даже если он там не живёт. Для перерасчёта за остальные полгода нужно написать заявление и предоставить документы, что оплата была произведена. В таком случае на оставшиеся 6 месяцев от оплаты он будет освобождён.

Если человек живёт в деревне постоянно (хотя имеет квартиру в городе), то у него должен быть заключён договор на вывоз мусора, и оплачивать эту услугу он должен постоянно. Потом нужно взять справку в сельском совете, что в течение года он проживал в деревне и оплачивал вывоз мусора. Эти документы предоставляются в расчётно-справочный центр, и человеку делают перерасчёт оплаты за квартиру по месту жительства в городе.

Если человек полгода живёт в селе, а полгода — в городе, то в отделе экологии Слуцкого ЖКХ он заключает договор с того периода, с которого он будет проживать в сельской местности. Он также предоставляет справку из сельского совета и копию договора на вывоз мусора, и ему также снимается оплата за полгода.

О тарифах и нормативах

Норматив образования ТБО по неблагоустроенным жилым домам установлен 1,8 м 3 на одного человека в год.

образования ТБО по неблагоустроенным жилым домам установлен 1,8 м на одного человека в год. Тариф на услуги по обращению с ТБО установлен в размере 8,9418 бел. руб. за 1 м 3 .

на услуги по обращению с ТБО установлен в размере 8,9418 бел. руб. за 1 м . Начисление платы за обращение с твердыми коммунальными отходами для жителей деревни зависит от количества проживающих.

Справочно: Постановлении Совета Министров №571. «О порядке расчётов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, а также возмещения расходов на электроэнергию»

Глава 12: «Плата за обращение с твёрдыми коммунальными отходами»

ч.52: «Плата за обращение с ТБО рассчитывается по субсидируемым тарифам для населения, исходя из норматива образования ТБО, установленного местными исполнительными и распорядительными органами, и количества зарегистрированных по месту жительства или месту пребывания (по выбору плательщика ЖКУ на основании письменного заявления, и документов, подтверждающих регистрацию по месту пребывания), проживающих по договорам найма или договорам лизинга жилого помещения без регистрации в жилом помещении.

Плата за обращение с ТБО в отношении одноквартирных жилых домов, в которых отсутствуют зарегистрированные по месту жительства и по месту пребывания, не взимается в случае, если гражданин, являющийся собственником или владельцем данного жилого дома, письменно обратился с заявлением о приостановлении оказания услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с указанием периода, но не более 6 месяцев в календарном году.