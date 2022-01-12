Сотрудница налоговой инспекции проводила контрольные мероприятия по выявлению нелегально работающих водителей такси. Она оформила заказ через мобильное приложение — к ней приехал автомобиль марки Kia Rio, ничем не напоминающий такси. По приезде к пункту назначения водитель взял оплату наличными деньгами, а чек пассажирке не выдал, пишет Onliner.

«Объяснив цель поездки и предъявив служебное удостоверение, налоговый инспектор попросила нелегального перевозчика пройти для разбирательства в здание госоргана, — информирует УВД Минского горисполкома. — Тогда водитель, игнорируя требования должностного лица, не стал выходить из автомобиля и продолжил путь. На ближайшей автобусной остановке он силой, схватив женщину за ноги, вытащил её из машины и скрылся в неизвестном направлении».

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О случившемся сотрудница инспекции сообщила в милицию. Оперативники быстро установили личность нелегального таксиста — им оказался 45-летний житель Молодечно. Его действиям следователями дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 366 УК Республики Беларусь «Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг». Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.