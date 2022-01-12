Огромный лось, бивень мамонта и бердыш выбранца. До конца января экспозицию Слуцкого музея можно посмотреть бесплатно (фотографии)

Олеся Белая
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Огромный лось, бивень мамонта и бердыш выбранца. До конца января экспозицию Слуцкого музея можно посмотреть бесплатно (фотографии)
Болотный зверь ондатра (чучело). Фотографии: Олеся Белая

В Слуцком краеведческом музее второй год работает собственная экспозиция. Она создавалась на средства, которые собирали случчане на субботниках, поэтому вход туда всё это время был свободный. Использовать шанс бесплатно посмотреть экспонаты музея можно до конца января.

Привозные тематические выставки работают платно.

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Сейчас готовится к открытию 4-й зал музея. В первом зале находятся образцы слуцкой фауны (чучела животных и птиц). Во втором — находки археологов, макет древнего Слуцка, экспонаты, рассказывающие о Слуцкой гимназии и выбранцах. Третий зал посвящён истории слуцкого пояса и его создателям.

Это всего лишь краткое и неполное описание, увидеть все выставки можно в самом музее. Посмотрите несколько фотографий с экспозиции:

Огромный лось, бивень мамонта и бердыш выбранца. До конца января экспозицию Слуцкого музея можно посмотреть бесплатно (фотографии)

Огромный лось, бивень мамонта и бердыш выбранца. До конца января экспозицию Слуцкого музея можно посмотреть бесплатно (фотографии)

 

Огромный лось, бивень мамонта и бердыш выбранца. До конца января экспозицию Слуцкого музея можно посмотреть бесплатно (фотографии)

Огромный лось, бивень мамонта и бердыш выбранца. До конца января экспозицию Слуцкого музея можно посмотреть бесплатно (фотографии)

Огромный лось, бивень мамонта и бердыш выбранца. До конца января экспозицию Слуцкого музея можно посмотреть бесплатно (фотографии)

Огромный лось, бивень мамонта и бердыш выбранца. До конца января экспозицию Слуцкого музея можно посмотреть бесплатно (фотографии)

Огромный лось, бивень мамонта и бердыш выбранца. До конца января экспозицию Слуцкого музея можно посмотреть бесплатно (фотографии)