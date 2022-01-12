В эти выходные, 15 и 16 января, Слуцкое отделение общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» приглашает случчан посчитать птиц на кормушках.

Ежегодная республиканская акция «Птушкі ля кармушкі» пройдёт уже в 17 раз. Подсчёты птиц помогают определить, какие виды пернатых зимуют рядом с человеком.

Для этого нужно в один из выходных дней (15 или 16 января) подсчитать виды и количество птиц на вашей кормушке. Потом позвоните по телефону 6 69 16 в ГУО «Слуцкий ЭБЦУ» с 10.00 до 15.00 и расскажите о своих наблюдениях. Результаты будут переданы в общественную организацию «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

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Как определить вид птиц

В помощь тем, кто не уверен, сможет ли определить вид птицы на кормушке, предлагаем два определителя видов птиц тут и тут.

Чтобы подсчитать птиц правильно, воспользуйтесь инструкцией.