В последнем выпуске подкаста Slate «Как это сделать» 30-летний мужчина рассказал о том, как он справляется с долгосрочным побочным эффектом COVID-19: уменьшением полового члена.

До того, как заболеть, герой выпуска описывал размер своего пениса, как «выше среднего». После того, как он заразился коронавирусом в июле 2021 года и попал в больницу, мужчина заметил, что его пенис уменьшился на 3-4 сантиметра, — пишет Insider.

«Очевидно, это связано с повреждением сосудов, и мои врачи, похоже, считают, что это навсегда», — сказал он.

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Что говорят медики

По словам урологов, всё больше людей обнаруживают, что COVID-19 негативно повлиял на их эрекцию.

По этому поводу было даже опубликовано заявление урологов, которые призвали людей пройти вакцинацию от COVID-19, чтобы «спасти будущее стояков». Они сказали, что болезнь может вызывать эректильную дисфункцию у некоторых пациентов. Ведь COVID-19 может повлиять на приток крови к половому члену.

В публикации Insider говорится о том, есть и другие доказательства, что COVID-19 может повлиять на половой член. Небольшое исследование, опубликованное в августе 2021 года, гласило, что инфекция может ограничить приток крови к половому члену.

Медики напоминают, что одним из частых и зафиксированных последствий COVID-19 является плохое кровообращение, образование тромбов, инсульты и сердечная недостаточность.