Некоторым белорусам магазины будут предоставлять 10%-ную скидку на социально значимые товары. Соглашение об этом подписали 12 января министр антимонопольного регулирования и торговли и представители 16 крупных торговых сетей, сообщает БЕЛТА. Таким образом правительство планирует уйти от обязательного регулирования цен. Onliner узнал, когда заработает скидочная система и кто сможет рассчитывать на скидку.

Где можно будет получить скидку?

Известно, что соглашение подписали ООО «Санта Ритейл», ООО «Евроторг», ЗАО «Доброном» («Копеечка», «Маяк»), ОДО «Виталюр», ООО «БелМаркетКомпани», ИУП «БелВиллесден» («Гиппо»), сеть «Соседи». Планируется, что список магазинов будет расширяться.

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— Надеюсь, что это не приведёт ни к каким последствиям, кроме блага и удовлетворения покупательского спроса и возможности удовлетворения этого спроса. <…> Мы провели глубокие расчёты, анализы. Мы действительно провели много встреч, консультаций, обсуждений. И в конечном итоге всё это вылилось в подписание такого соглашения, — так прокомментировала решение Наталия Шаблинская, директор Ассоциации розничных сетей.

Александр Колесников, заместитель гендиректора ОДО «Виталюр», заявил, что помощь социально уязвимым категориям населения — «давнее стратегическое направление компании».

— Было бы неправильно остаться в стороне, поэтому мы решили сделать это частью социальной стратегии компании. Сегодня до 25% общей выручки приходится на социально значимую группу, по прогнозам, после подписания соглашения она увеличится вдвое.

На какие товары будет действовать скидка?

С помощью системы скидок правительство намерено уйти от жёсткого регулирования цен согласно постановлению №100 от 23 февраля 2021 года. 15 декабря прошлого года перечень товаров, которые регулируются государством, был скорректирован. Сейчас в него входят 29 позиций социально значимых товаров (мука, перловка, хлеб, говядина, свинина, куры, молоко, кефир, сметана, творог, некоторые фрукты и овощи, сахар и др.), а также 50 позиций лекарственных средств. Именно на эти товары планируется предоставлять 10-%-ную скидку.

— За последнее время продовольствие выросло в цене, ситуация по январю показывает, что стоимость сельхозпродукции и продовольствия продолжает расти. Факторов много. Населению надо помогать справляться с этим, — так пояснил необходимость подобного соглашения Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли.

Как это будет работать?

В пресс-службе МАРТ Onlíner рассказали, что новая скидочная система заработает с 17 января. Чтобы купить товар по более низкой цене, покупателю нужно будет подтвердить в магазине принадлежность к «социально уязвимым категориям населения». К ним отнесли пенсионеров, многодетные семьи, а также малообеспеченные слои населения (те, кто получает адресную социальную помощь в виде ежемесячного социального пособия). Для получения скидки нужно будет носить с собой подтверждающий документ.

Несмотря на то, что скидки планируется предоставлять уже в январе, регулирование цен на социально значимые товары в первом квартале этого года останется, подчеркнули в ведомстве.