В преддверии праздника Коляды Фёдор Корзун поделился с газетой «Кур’ер» архивным видео, снятым около 25 лет назад в деревне Лучники. На этих кадрах запечатлены традиционные лучниковские Коляды, когда жители деревни всех возрастов (в основном, взрослые) с большой щедро украшенной звездой на возу объезжали соседей. Ряженые колядовщики заходили в дома, пели песни, поздравляли хозяев и желали счастья в новом году. А те благодарили, угощали гостей, наливали им чарку и одаривали.

Приятного просмотра!

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Видео: Фёдор Корзун, из личного архива оператора

СПРАВКА. Фёдор Корзун — коренной житель Лучников. На протяжении нескольких десятилетий ведёт хронику Лучников и Слуцка. В архиве современного летописца — тысячи фотографий и сотни часов видеозаписи, на которых наши земляки, родные и знакомые.