В 2022 году традиционно окунуться в крещенскую купель можно в деревне Покрашево. Про остальные места «Кур’ер» сообщит дополнительно. Во сколько начнутся всенощные бдения в храмах и освятят воду, сообщили «Кур’еру» в Слуцкой епархии.

Купание в Крещение

На источнике в деревне Покрашево «окунальщики» появятся уже в ночь с 18 на 19 января. Освящение источника запланировано в 14.00 в среду, 19 января.

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Всенощное бдение и освящение воды

* в расписании возможны небольшие изменения.

Приход кафедрального собора святого Архангела Михаила

Адрес: Слуцк, ул. Социалистическая, 90 (11-й городок)

всенощное бдение — 18 января в 17.00;

литургия, освящение воды — 19 января в 5.00 и 10.00;

раздача освящённой воды: 18 января — с 9.00 до 17.00, 19 января — с 7.00 до 18.00.

Приход кафедрального собора святителя Николая Чудотворца (Храм прп. Паисия Святогорца)

Адрес: Слуцк, улица Магистральная (микрорайон «Чехова»)

всенощное бдение — 18 января в 17.00;

литургия, освящение воды — 19 января в 8.30.

Приход храма святого благоверного князя Александра Невского

Адрес: Слуцк, ул. Виленская, 59А

всенощное бдение — 18 января в 17.00;

литургия, освящение воды — 19 января в 8.30.

Приход храма иконы Божией Матери «Целительница»

Адрес: Слуцк, 2-й пер. М. Богдановича, 10а

всенощное бдение — 18 января в 17.00;

литургия, освящение воды — 19 января в 8.30.

Храм бессребреников Космы и Дамиана женского монастыря в честь праведной Софии Слуцкой

Адрес: Слуцк, улица Стародорожская, 22

всенощное бдение — 18 января в 16.00;

литургия, освящение воды — 19 января в 9.00.

Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы

Адрес: деревня Серяги

всенощное бдение — 18 января в 15.00;

литургия, освящение воды — 19 января в 8.00.

Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы

Адрес: агрогородок Весея

всенощное бдение — 18 января в 15.00;

литургия, освящение воды — 19 января в 9.00.

Приход храма святителя Николая Чудотворца

Адрес: агрогородок Лучники

всенощное бдение — 18 января в 17.00;

литургия, освящение воды — 19 января в 8.30.

Приход храма святителя Николая Чудотворца

Адрес: агрогородок Лядно

всенощное бдение — 18 января в 17.00;

литургия, освящение воды — 19 января в 9.00.

Приход храма Архангела Михаила

Адрес: деревня Сороги

всенощное бдение — 18 января в 22.00;

литургия, освящение воды — 19 января в 00.00.

Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы

Адрес: деревня Болотчицы

всенощное бдение — 18 января в 16.00;

литургия, освящение воды — 19 января в 09.00.

Приход храма преподобного Симеона Столпника

Адрес: деревня Борок

литургия, освящение воды — 19 января в 08.30.

Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы

Адрес: агрогородок Греск

всенощное бдение — 18 января в 17.00;

литургия, освящение воды — 19 января в 10.00.

Приход храма святой праведной Софии, княгини Слуцкой

Адрес: агрогородок Вежи

литургия, освящение воды — 19 января в 08.00.

Приход в честь святых праведной княгини Софии и мученика младенца Гавриила Слуцких агрогородка Гацук

Адрес: агрогородок Гацук

всенощное бдение — 18 января в 17.00;

литургия, освящение воды — 19 января в 13.00.

Приход храма Преображения Господня

Адрес: агрогородок Гольчичи