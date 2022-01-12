При подписке на «Кур’ер» от 3-х месяцев в качестве бонуса получаете нашу карту со скидками!

Карта «Кур’ера» — это возможность получить скидки от 5 до 20% на товары и услуги у местных предпринимателей! Весь список можно посмотреть по ссылке.

Подписаться на газету можно не выходя из дома! Позвоните по тел. (801 795) 4 70 45 либо 154 и оставьте заявку на оформление подписки на дому. К вам придёт почтальон и оформит подписку!

Подписной индекс — 64 066 . Более подробную информацию и цены можно узнать здесь.

. Более подробную информацию и цены можно узнать Свежий номер газеты «Кур’ер» можно купить на сайте «Белкиоска» здесь (.pdf).

Подписаться на газету «Кур’ер» также можно в редакции (ул.Ленина, 128). И вы получите приятные бонусы:

бесплатное размещение одного частного объявления в разделах «Продам» и «Куплю»;

бесплатная публикация поздравления, благодарности, соболезнования (1 раз в месяц, размер модуля 25 см 2 );

); СКИДКИ: 10% — на ксерокопирование, сканирование, распечатку и отправку факса; 30% — на разработку визиток, календарей, набор заявлений и других документов.

Мы сохранили стоимость подписки на печатный «Кур’ер» на 1-е полугодие 2022 года.

Топ-6. Как знакомились и делали предложение

Каждая пятая пара молодожёнов, расписавшаяся в Слуцком ЗАГСе в 2021 году, познакомилась в интернете, столько же пар состоялось благодаря случайной встрече, а каждую шестую — познакомили друзья. «Кур’ер» выбрал топ-6 интересных предложений руки и сердца.

Реклама

Налоги для физлиц. Что изменилось

Обновлённый Налого­вый кодекс Беларуси увидел свет 4 января 2022 года. В прошлом номере «Кур’ера» (№1 от 6 января) мы рассказали об основ­ных нововведениях для предпринимателей и микробизнеса. В этой публикации — важные изменения для граждан и самозанятых.

«Догоняла мужика, который украл водку»

Случчанка Наталья работает кассиром в одном из супермаркетов Слуцка, хотя у неё совсем другое образование. Работает уже около года. Её привлекли условия, и зарплата показалась неплохой. Наталья рассказала, как попала в магазин, о плюсах и минусах, какие покупатели её раздра­жают и почему хочет сменить место работы.

Семья случчан удостоена звания праведников

В пятницу, 31 декабря, «Кур’ер» на своём сайте kurjer.info написал о семье Борисовец. Они удостоены звания «Праведники народов мира». Во время оккупации Слуцка Любовь и Николай Борисовец укрыли и спасли своих соседей-евреев — портного Гирша Колбасника и его дочь Берту. При этом Борисовцы рисковали не только своими жизнями, но и жиз­нями своих двух детей, и делали это бескорыстно. Председатель еврейской общины и корреспондент «Кур’ера» поехали к Тамаре Шпаковской, чтобы узнать историю её семьи.

Юбілеі і юбіляры 2022 года

У 2022 годзе Случчына адзначыць мноства гістарычных дат і падзей, а некалькі ўстаноў стануць юбілярамі.

«Кому-нибудь в деревне ворота снимали»

«Кур’ер» спросил у случчан, как они праздновали Коляды раньше и отмечают сейчас и что приготовили колядующим в этом году.